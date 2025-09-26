Челябинск сворачивает работу садовых автобусов 28 сентября

В прошлые годы они ходили до середины осени

Сезонные садовые маршруты Челябинской агломерации прекращают работу 28 сентября, сообщает Служба организации движения.

В этом году в агломерации автобусы ходили по 19 направлениям: 14 внутри Челябинска, четыре — в Копейске и один — из Челябинска в Сосновский район.

Решение о раннем завершении работы садовых автобусов принято по двум причинам: пассажиропоток в октябре сокращается, а городу не хватает водителей.

Освобождающиеся автобусы и экипажи с октября направят на усиление основных городских маршрутов.