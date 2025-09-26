Сезонные садовые маршруты Челябинской агломерации прекращают работу 28 сентября, сообщает Служба организации движения.
В этом году в агломерации автобусы ходили по 19 направлениям: 14 внутри Челябинска, четыре — в Копейске и один — из Челябинска в Сосновский район.
Решение о раннем завершении работы садовых автобусов принято по двум причинам: пассажиропоток в октябре сокращается, а городу не хватает водителей.
Освобождающиеся автобусы и экипажи с октября направят на усиление основных городских маршрутов.