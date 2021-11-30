В Челябинске с 1 декабря маршрутка № 47 изменит схему движения

О нововведениях рассказали в мэрии

В Челябинске со среды, 1 декабря, маршрутка № 47 «Мехколонна — ЧМК» изменит схему движения в Металлургическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Улицы, по которым будет проходить движение данного маршрута между остановками в прямом направлении: Конструктора Духова, Сергея Герасимова, Трашутина, 1-я Эльтонская, Зальцмана, проспект имени В. Ф. Давыдова, Хохрякова, Мамина, Бажова, проспект Победы, Героев Танкограда, Северный Луч, Свердловский тракт, Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, Шоссе Металлургов, Сталеваров, 60-летия Октября.

В обратном направлении: 60-летия Октября, Сталеваров, Шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, Свердловский тракт, Северный Луч, Героев Танкограда, проспект Победы, Бажова, Мамина, Хохрякова, проспект имени В. Ф. Давыдова, Зальцмана, 1-я Эльтонская, Трашутина, Сергея Герасимова, Конструктора Духова.

Пассажиров просят учитывать внесенные изменения.

Напомним, в Челябинске начинают менять трамвайные пути на улице Первой Пятилетки. С 30 ноября до 24 декабря включительно движение трамваев на участке от дороги Меридиан до улицы Горького полностью прекратят, для автомобилей введут ограничения.