В Челябинске рост цен на детские товары превысил 100%

Торговые сети говорят об отсутствии дефицита и вводят ограничения на продажу в одни руки

В Челябинске заговорили о росте цен на детское питание, подгузники и стиральные порошки. Товаров, в которых семьи с маленькими детьми нуждаются ежедневно, на полках магазинов в избытке, но из-за санкций отдать за них придется солидную сумму и больше трех упаковок за раз купить не разрешат. Корреспондент ИА «Первое областное» осмотрела полки с прикормом, бытовой химией и средствами гигиены в челябинских магазинах и впервые порадовалась тому, что ее дети уже из всего этого выросли. Подробности — в репортаже.



Для посещения выбрали один из крупных челябинских ТРК. Утром в будний день здесь не так много народу, но у прилавков с товарами для детей даже через полчаса после открытия отделов есть люди.





Челябинка Анастасия Потапова возмущена ценами на молочную смесь Nutrilon. Еще совсем недавно покупала за 2000 рублей две 800-граммовые упаковки, теперь столько стоит одна. Аналогичную сумму женщина тратила на большую упаковку, в ней 76 штук, привычных для ребенка подгузников-трусиков Pampers Premium Care, теперь — вынь да положь 4400 рублей.

В магазинах подгузников в избытке. Правда, в «Ленте» больше трех упаковок в одной покупке не продадут.

«Мы вынуждены временно ввести ограничения на товары повышенного спроса. Важно, чтобы их хватило всем. Запасы ваших любимых товаров постоянно пополняем и доставляем в магазин каждый день в необходимом объеме», — говорится в объявлении.





Подгузники относятся к социально значимым товарам. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на брифинге заявил, что их запасено в торговых в сетях очень много — на два-три месяца. К тому же запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже достаточно.

«Нет никакого риска дефицита. Опустевшие где-то полки — вопрос логистики, необходимости перестройки цепочек поставок. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определенное время», — отметил Виктор Евтухов.

Мамы малышей говорят, что с дефицитом и не сталкиваются. Мы лично убедились в их словах — детских товаров хоть отбавляй. Женщин больше интересуют цены. С ними на пособия по уходу за ребенком не разгуляешься. Челябинку Наталью Тихонову удивляет стоимость гелей для стирки, которая в жизни семей с маленькими детьми случается ежедневно.

«Если не по акции, то раньше брала гели Persil, не дороже 400 рублей за 1,3 литра. Со скидкой можно было найти в пределах 250 рублей. Сегодня в „Пятерочке“ по 800 стоят», — приводит цифры Наталья Тихонова.





На полках в «Детском мире» по аналогичной цене стоят гели-концентраты Ariel, чуть дешевле гипоаллергенные BioMio и Burti. Товары отечественных производителей тоже есть. Цена демократичнее, в пределах 300 рублей, но за упаковку меньшего объема.

Рост цен на подгузники и детское питание отмечает и другая челябинка, Светлана Амосова. По ее словам, сейчас все баночное детское питание Heinz стоит больше 90—100 рублей, хотя раньше покупала его за 70. В итоге перевела ребенка на «Фрутоняню», которая тоже подорожала, но на некритичные для бюджета женщины 10—20 рублей, и «Бабушкино лукошко».

«Huggies Classic стали по 2000 рублей за 60 с лишним штук, а раньше — 1200. По акции и вовсе за 790 рублей урывали. А маленькая пачка — 14 штук — теперь стоит больше 400 рублей вместо 250», — добавляет Светлана Амосова.





О сложностях с покупкой детской одежды или заоблачных ценах в связи с закрытием в России магазинов H&M, Mothercare и Zara женщины пока не говорят. Уточняют, что в основном одежду для малышей заказывают на сегодня в группах совместных закупок или в «Детском мире».

По данным пресс-службы ФАС России, по результатам ряда совещаний «Детский мир» проинформировал антимонопольную службу о фиксации на три месяца цен на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года.





К тому же в ТРК продолжают работать детские отделы O’stin, Crockid, Oldos, Pelican, Choupette, Acoola и другие. Вывески по-прежнему пестрят информацией об акциях и скидках. Актуальные сейчас демисезонные куртки и ветровки новой коллекции можно купить в пределах 3000—6000 рублей.

Обувные отделы с приставкой kids — Monro, Kari, Crocs — тоже работают, и ассортимента в них в избытке.





Напомним, управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области открыло горячую линию по вопросам изменения цен на товары и услуги. Южноуральцы смогут сообщить о росте цен по телефону 8‑963‑470‑41‑55.