Челябинское УФАС открыло «горячую линию» по вопросам изменения цен

Южноуральцы смогут сообщить о повышении стоимости на товары и услуги

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области открыло «горячую линию» по вопросам изменения цен на товары и услуги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Южноуральцы смогут сообщить о росте цен по телефону 8 963 470 41 55.

«При подаче обращения гражданину необходимо назвать ФИО, суть обращения (наименование товара, его вес/объем, кто производитель, когда и на сколько изменилась цена). Важно, чтобы сравнение было по идентичным товарам (одного производителя, марки, веса/объема), наименование и адрес магазина, где зафиксирован рост цен», — сообщили в региональном УФАС.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинская область обеспечена собственной мясной и яичной продукцией почти в двойном объеме, в регионе зафиксирован тройной профицит хлебобулочных изделий. Информацию сообщает пресс-служба правительства региона.



