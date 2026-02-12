В Челябинске реконструируют отделение реабилитации на базе исторической грязелечебницы

Первая горбольница модернизирует третий корпус под современные стандарты восстановительной медицины

В челябинской городской клинической больнице № 1 полным ходом идет масштабная реконструкция отделения медицинской реабилитации. Корпус, где исторически располагалась грязелечебница, переживает второе рождение: здесь уже смонтированы инженерные коммуникации, идет чистовая отделка. Принимать пациентов планируют уже этим летом.

Здание поликлиники № 3, на базе которой развернуто отделение, имеет богатую историю. В разные годы здесь принимали пациентов с различными патологиями, а в период пандемии COVID-19 оно служило центральным амбулаторным центром для инфекционных больных.

«Сейчас, слава богу, инфекция отступила, и грязелечебница занимается непосредственно своей деятельностью. У нас развернута полноценная реабилитационная помощь на базе грязелечебницы — это соматический профиль, центральная нервная система и патология опорно-двигательного аппарата. Площади — порядка четырех тысяч квадратных метров», — рассказал главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

По словам заместителя министра здравоохранения Челябинской области Дмитрия Киреева, реабилитации в Челябинской области сегодня уделяется особое внимание: действует более 900 коек стационара, 10 амбулаторных отделений, отремонтирован Челябинский реабилитационный центр, усиление материально-технической базы планируется в Магнитогорске.

«То, что в бюджетной медицинской организации можно будет получать помощь именно такого плана и такого профиля, я считаю важным и необходимым для нашего города-миллионника», — подчеркнул Киреев.

Проект реконструкции предусматривает четкое функциональное зонирование. Первый этаж полностью отдан под отделение реабилитации.

«Здесь у нас расположены все необходимые кабинеты. Начиная с осмотра мультидисциплинарной бригады: врач дневного стационара, логопед, психолог, травматолог. И дальше есть возможность получать всю необходимую помощь. Здесь представлены отделения лазеротерапии, лечебная физкультура, полноценная физиотерапия, механотерапия», — перечислил Дмитрий Тарасов.

Второй этаж займет обновленная водогрязелечебница.

«Будет полностью проведена модернизация, будут расставлены необходимые ванны со специальными возможностями массажа, грязевого обертывания, все необходимые процедуры, которые будут востребованы у пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи», — добавил главный врач.

Особый акцент в обновленном отделении сделан на помощи участникам специальной военной операции. Это продиктовано временем и потребностями.

«Безусловно, наше учреждение не может не реагировать на эту историю, поэтому было принято решение модернизировать нашу лечебницу, в том числе под оказание реабилитационной помощи участникам специальной военной операции и, безусловно, их семьям. Основной упор — последствия травматических повреждений», — подчеркнул Дмитрий Тарасов.

При этом отделение останется открытым для всех категорий пациентов. Среди основных патологий, с которыми пациенты смогут обращаться в отделение: последствия травм опорно-двигательного аппарата, заболевания центральной нервной системы, состояния после инсультов, остеохондроз, радикулопатии, а также часть онкологических и соматических заболеваний.

Например, антигравитационная дорожка позволяет разрабатывать суставы после эндопротезирования и тяжелых травм. Ниже пояса пациента создается пространство со сжатым воздухом, поэтому при ходьбе человек не чувствует свой вес — он может спокойно тренироваться, а умная дорожка будет корректировать скорость и наклон движения, требовать правильного положения ног.

После инсульта развивать координацию и движение рук и ног помогает специальный интерактивный комплекс. Со стороны кажется, что пациент играет в детские игры, а на самом деле — учит тело выполнять команды мозга.



Проходить лечение в отделении реабилитации ГКБ № 1 смогут все жители города. А направление можно будет получить в поликлинике по месту жительства.

«Наша задача — никому не отказывать. Данная помощь будет оказываться по записи. В любом случае никто не уйдет обиженным», — заверил главный врач.

За день отделение сможет принимать до 500 человек.

«Значимость реабилитации сложно переоценить, тем более в нынешних условиях. Это важнейшая составляющая оказания медицинской помощи. По сути, после ремонта мы получим практически новое учреждение — в новых условиях, с новым ремонтом и с современным оборудованием», — резюмировал Дмитрий Киреев.

Ранее ход работ на объекте оценила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.