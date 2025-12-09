В Челябинске появится еще один центр реабилитации участников СВО

Его создадут на базе грязелечебницы ГКБ № 1

В Челябинске создается еще один центр реабилитации для участников СВО. Работы ведутся на базе бывшей грязелечебницы по улице Воровского, 9а. Пока в помещениях идет масштабный ремонт, но уже к лету 2026 года центр должен открыть свои двери для пациентов.

«Мы подключились к процессу помощи нашим парням с самого начала спецоперации. У нас для этого есть практически все необходимые мощности: и многопрофильный стационар, и большая поликлиника, и отделение физиотерапии. Сейчас мы ведем масштабную реконструкцию грязелечебницы, которая станет современным центром реабилитации, в том числе участников СВО», — говорит главный врач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

К ремонту грязелечебницы подошли основательно. Строители заново формируют внутреннее пространство, чтобы в нем удобно расположить ванны и современную медицинскую технику. Пока внутри только серые стены и провода, а в окнах — новенький пластик.

«Необходимое медицинское оборудование уже закуплено и даже запущено в эксплуатацию. После окончания ремонтных работ мы переместим его в свежие помещения», — замечает Тарасов.

Пока медтехника помогает обычным людям, перенесшим сердечно-сосудистые катастрофы и травмы.

Челябинка Наталья Артемова попала в больницу с разрывом мениска — хрящевой прокладки, которая выполняет роль амортизатора в коленном суставе. В ГКБ № 1 ей сделали операцию — восстановили целостность мениска. Сегодня женщина проходит реабилитацию — заново учится правильно ставить ноги на специальной беговой дорожке.

«Дорожка антигравитационная. Ниже пояса пациента создается пространство со сжатым воздухом, поэтому при ходьбе Наталья больше не чувствует свой реальный вес и нагрузка на суставы ног уменьшается — делать упражнение проще», — объясняет медицинский работник.

В этом же зале еще одна пациентка работает на интерактивном ковре — тренирует внимание и координацию.

Оба аппарата в будущем будут помогать участникам СВО.

Кабинеты физиотерапии, электролечения также пополнились современной техникой.

Многие аппараты имеют умное меню. Медсестре достаточно указать диагноз больного, а машина сама подберет интенсивность и время воздействия. Сами кабинеты физиотерапии тоже ждет ремонт.

«Новый центр станет частью развивающейся сети реабилитационных учреждений области. Подобные площадки уже работают на базе госпиталя ветеранов войн, областной клинической больницы № 3, а также в Магнитогорске и Еманжелинске. Здесь мы также планируем развернуть большую стоматологическую, где участники СВО смогут получить стоматологическую помощь и зубопротезирование. Пока это действует только в областной стоматологии», — рассказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская. Вместе с министром ГКБ № 1 посетил стажер Минздрава, участник программы «Герои Южного Урала» Владимир Медведев. По образованию он медик, экономист, работал инструктором медподготовки и, как никто другой, понимает важность реабилитации для участников СВО.

«Реабилитация сейчас самая актуальная тема. Людей, которые возвращаются с СВО, нужно встретить достойно и быстро адаптировать к гражданской жизни. Но пока не все бойцы знают о доступных им возможностях. Наша задача — донести до них эти сведения», — говорит Владимир Медведев.

О возможностях центра реабилитации в Едином центре поддержки участников СВО на Университетской набережной, 123 читайте в отдельном материале.