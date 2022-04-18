В Челябинске развернули производство сверхпрочных зубных имплантов

ИА «Первое областное» оценило импортозамещающие мощности южноуральской фирмы

В Челябинске изготавливают сверхпрочные дентальные имплантаты (импланты) из нанотитана. Уникальное производство в столице Южного Урала развернула молодая компания Dental Synthesis («НС Технологии»). Для этого фирма стала резидентом инновационного центра «Сколково», получила соответствующий международный патент и за два года, в том числе во время пандемии, увеличила объем производства в 12 раз. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на предприятии и узнала об импортозамещающих возможностях компании в условиях роста цен на зарубежное стоматологическое оборудование и расходные материалы.



Директор Dental Synthesis («НС Технологии») Василий Дюрягин согласился показать нам чистую зону производства. Это сравнительно небольшое помещение, позволяющее четырем сотрудникам вручную обработать и отправить для стерилизации в московскую фирму до 60 000 изделий в год.

«Когда-то у компании Apple тоже был свой гараж»,— шутит Василий Дюрягин.

Так, на Комсомольском проспекте сотрудники фирмы на специальных станках обрабатывают титановый прут, создают сами имплантаты, формируют в «шайбы» по 100 штук и отправляют в чистую зону на улице Энтузиастов. Здесь изделия проходят обработку, после которое едут на стерилизацию в Москву. Затем возвращаются в Челябинск на склад готовой продукции.





Абсолютное большинство имплантатов в мире делается из титана. Челябинская компания — не исключение. Она производит изделия для стоматологов из этого металла с 2020 года. Выпускает две модели: из титана Grade 4 и нанотитана, который по своим характеристикам даже превосходит зарубежные аналоги.

«Наш нанотитан — это усовершенствованный обычный Grade 4, где чистота титана составляет 99%, остальное — кислород, без которого этот металл в принципе не может существовать. Выдерживает порядка 1200 мегапаскалей (мПа) — такое усилие нужно приложить, чтобы разорвать имплант. Та же именитая швейцарская компания «Штрауман» (Straumann), которая существует на рынке уже 50 лет, использует Grade 4 либо Roxolid — сплав чистого титана с цирконием, с итоговой прочностью изделия на уровне 1000 мПа. В Корее и Израиле любят высоко легированный титан с примесями алюминия и ванадия, который тоже добавляет прочности, но не очень хорош как элемент для организма», — приводит цифры Василий Дюрягин.





Безопасность продукции крайне важна. Имплантат врач подбирает по размеру, в зависимости от физиологической особенности челюсти пациента. Изделие буквально всверливают в костную ткань, накручивают формирователь десны, который впоследствии меняют на абатмент для фиксации коронки.

«Нанотитан разработан в России. Материал получил признание в США, использовался там в качестве франшизы. Сейчас он постепенно возвращается домой», — говорит Василий Дюрягин.

Рынок дентальных имплантатов в России сравнительно небольшой. В целом до введения санкций в страну, по словам директора Dental Synthesis, ввозилось около 1 млн изделий. Доля отечественных производителей от общей массы составляла менее 5%.

Челябинская компания — одна из трех фирм в стране, которые производят изделия из нанотитана. Кроме Dental Synthesis это делают выходцы из столичной «ВСМПО-Ависма» — «КОНМЕТ» — и «ИРИС» из Самарской области.

«Зарубежные коллеги проделали огромную работу, чтобы наши врачи знали их продукцию. Но на сегодняшний день цены на их импланты выросли. Поэтому главная задача для нас — их заменить. Мы не поднимаем стоимость ни на копейку — важно дать рынку возможность узнать отечественный продукт. Процесс узнавания в медицине занимает определенное время — от трех до 12 месяцев», — продолжает Василий Дюрягин.





Напрямую пациентам челябинская фирма имплантаты не продает. Отпускная цена для стоматологов сегодня 3500 рублей в исполнении Grade 4, за нанотитан — 6000. Продукция отвечает всем международным стандартам. На одни исследования, чтобы оформить все требуемые Росздравнадзором бумаги потрачено более 5 млн.

«Объемы производства по сравнению с прошлым годом выросли на данный момент в 10-12 раз. Понимаем, что март был во многих отношениях истеричный. Но спрос именно в этот период на нашу продукцию вырос и не спадает до сих пор. Люди, которые о нас знали, но стеснялись взять, решились, попробовали и вернулись снова. Они поняли, что нет необходимости платить больше, если титан и качество такое же, инструмент подходит, есть возможность помочь пациенту с дополнительной скидкой», — говорит Василий Дюрягин.

География стоматологических клиник, с которыми сотрудничают челябинцы обширна: от Хабаровского края до республики Крым. Дентальные импланты с Южного Урала едут к пациентам Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, в Башкирию и Татарстан.

У Dental Synthesis был опыт сотрудничества с зарубежными клиниками Венгрии и стран бывшего СНГ. В планах оформление нескольких контрактов с Вьетнамом и странами, которые со времен СССР лояльно к относятся к России. Про Европу, как выразился Василий Дюрягин, пока придется подумать.

«В Челябинске с нами рука об руку идет стоматологическая клиника «Скиф», сотрудничаем с сетью «ПрезиДент» и другими. К нам проявляет интерес корпорация «Росатом». У нее есть направление, связанное с 3D-принтингом, а у нас — патент на 3D-печать. Пытаемся проводить кооперацию, развивать тему, связанную с … импортозамещением (не люблю это слово), с развитием отечественного производителя. Мы можем делать отличные медицинские изделия, просто для этого нужно время. Наверное оно пришло», — добавил Василий Дюрягин.





Собеседник информационного агентства не отрицает, что любой медицинский бизнес — высокомаржинальный. Но срок окупаемости вложенных в него затрат (станки, а у Dental Synthesis они японские и швейцарские, расходы на проведение всех необходимых исследований для прохождения лицензирования) очень длительный. Минимум пять лет.

«Сейчас в условиях повышенного спроса, возможно, срок возврата инвестиций уменьшится. За станки тоже не переживаю, смотрю на ситуацию позитивно. А вот сертификация продукции — насущная проблема. Если в начале 2021 года одно исследование мы начинали по стоимости в 250 тысяч рублей, то к декабрю это исследование уже стало стоить 600 тысяч рублей. Таких исследований должно быть несколько. помощью для производителей медицинских изделий могли бы стать скидки или рассрочка», — добавляет Василий Дюрягин.

Пока же резиденты «Сколково» в качестве поддержки ощутили налоговые льготы, которые для маленьких компаний играют существенную роль.

Напомним, в Челябинске услуги частных стоматологий подорожали в конце марта. Новую ценовую политику медики объяснили ростом цен на оборудование и расходники. Отразится ли ситуация на кошельках людей, получающих помощь по полису ОМС, и возможно ли импортозамещение в «зубной» сфере, читайте в материале ИА «Первое областное».