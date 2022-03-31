В Челябинске подорожали услуги частных стоматологий

Новую ценовую политику медики объясняют ростом цен на оборудование и расходники

Челябинские стоматологии столкнулись с ростом цен на оборудование и расходные материалы. Поставщики практически ежедневно обновляют прайсы, в которых стоимость ряда позиций в течение марта могла за раз увеличиться на 70—120%. Отразится ли ситуация на кошельках людей, получающих помощь по полису ОМС, и возможно ли импортозамещение в «зубной» сфере, читайте в материале ИА «Первое областное».

Те, кто оплачивает услуги врачей-стоматологов из собственного кармана, уже заметили ощутимое повышение цен.

«Цены выросли на 30%. Недавно ставила ребенку брекеты в Детской стоматологической поликлинике на Свободы: за верхнюю челюсть взяли 42 тысячи, а за нижнюю просят на 13 тысяч дороже. Причина — подорожали расходники. Отказаться не можем, так как уже начали лечение. Договор заключали просто на оказание услуг с оплатой по прейскуранту. Врач считает, что цены могут расти и дальше», — рассказала ИА «Первое областное» челябинка Алена С.

ЦЕНОВЫЕ «КАЧЕЛИ»

Увеличение стоимости, по словам директора ООО «Детская стоматологическая поликлиника» Юлии Ворониной, — вынужденная мера. Руководитель клиники объясняет ее серьезными скачками цен на импортные стоматологические материалы в марте. Учреждение оказалось не готово к тому, чтобы переждать непростой период. В том числе из-за маленького склада.

«Какие-то материалы нам пришлось покупать в текущем режиме. Их цена выросла на 70%, потом на 120%. Буквально сегодня приносили прайс, и по ряду позиций уже снижены цены, но не до того размера, как раньше. Что касается брекетов: их у нас в запасе не было. За что купили, за то, по сути, и продали, но по прайсу пришлось поднять их стоимость на 25%», — рассказала Юлия Сергеевна.

Руководитель учреждения говорит, что 90% используемых в детской стоматологической поликлинике товаров, в том числе расходники, — импортного производства. С их дефицитом на рынке не сталкиваются. Пугают только постоянно меняющиеся цены.

Например, собеседница замечает, что набор индикаторов для сухожарового шкафа, в котором стерилизуется оборудование, раньше покупали за 800 рублей, сейчас — вынь да положь 1800.

«Некоторые производители предупреждают о возможных перебоях в поставках в ближайшие три месяца, пока не перестроится логистика. Сейчас распродают запас, который остался на складах в России», — продолжает Юлия Воронина.

НИКАКОЙ РУСОФОБИИ

Отечественные товары — пломбировочные материалы, инструменты и расходники — клиника тоже закупает. Но их доля мала. В стоматологии говорят, что в этом нет никакой русофобии: предпочтение импортным товарам отдавали из-за широкого ассортимента и оптимального сочетания цены и качества.

«Есть ряд препаратов, та же анестезия „Ультракаин“, качество которых и переносимость пациентами проверены годами. У нас не было потребности искать для них аналоги. Что касается пломб: к сожалению, отечественных вариантов не очень много в сравнении с десятками импортных. Если была возможность примерно по одной цене купить европейскую, китайскую или российскую стоматологическую установку, но по эргономике и внешнему виду отечественная существенно отличается от импортных, мы делаем выбор не в ее пользу», — добавила Юлия Сергеевна.

В текущих условиях клиники с импортным оборудованием находятся в некоторой растерянности. Рано или поздно встанет вопрос запасных частей. Если в прошлом году, как рассказала Юлия Воронина, стоматологическая установка стоила 800 000 рублей, то сейчас все 1 900 000, и в какую сумму обойдутся запчасти, клиники боятся даже думать.

ЧТО С БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНОЙ?

Повышение цен коснулось каждого расходного материала. Еще до того, как пациент сел в стоматологическое кресло, а врач взял инструмент и начал использовать материалы, клиники уже несут затраты. Речь идет о бахилах, салфетках, перчатках и той же офисной бумаге, ценник на который серьезно взлетел. Казалось бы, не самая затратная статья для учреждения, но вот из таких мелочей в том числе складывается стоимость для платных пациентов.

А как быть с бесплатными? Ответ на этот вопрос на условиях анонимности дал стоматолог одной из государственных больниц Челябинской области. Специалист подчеркнул, что текущая ситуация на рынке на оказание стоматологической помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) не повлияет.

Так ли это на самом деле, мы спросили в региональном Минздраве. В ведомстве подтвердили, что сложностей нет. Так, в Челябинске бесплатную стоматологическую помощь взрослому населению по системе обязательного медицинского страхования оказывают 18 медицинских организаций, включая частные клиники. В государственных больницах города есть стоматологические кабинеты либо отделения для взрослых и для детей.

«В государственных учреждениях платные стоматологические услуги тоже оказываются. К примеру, по полису ОМС в принципе нельзя получить ортодонтическую и ортопедическую (коронки и протезы) помощь. Брекеты — только на платной основе, потому что очень дорогой закуп. Но ортодонтическая помощь может оказываться детям бесплатно, если ставят пластинки. У нас прайсы не менялись, потому что в государственных клиниках идет долгосрочный закуп всех материалов — на полгода-год. Рассчитывается, скольким пациентам мы можем оказать помощь, через конкурсные процедуры закупается все необходимое, и мы этими материалами работаем. А частники: у них материал закончился — пошли да купили», — объясняет стоматолог.

Лечение по ОМС, по словам собеседника сайта, проходит на материалах российского производства. Если пломбы, то химического отверждения, после которых рекомендуют два часа не есть. Она шероховатая, быстро впитывает пищевые красители и легко скалывается.

«Импортные материалы — это световые пломбочки, которые затвердевают с помощью ультрафиолета. Они подбираются под цвет зуба, считаются эстетическими, и на них идет гарантия в зависимости от сложности работы. Дополнительно каждая клиника выставляет свой гарантийный срок. Световые пломбы тоже можно получить по полису ОМС, но производство будет российское. Отличается тем, что не каждый зуб можно отреставрировать этим материалом», — продолжает врач.

Так, отечественную световую пломбу бесплатно поставят, если полость маленькая. На центральные зубы или со стороны контакта, где все время застревает пища, уже нельзя. Как объяснил стоматолог, в этом или в случае глубокого кариеса, пульпита работа врача идет по ОМС, но сама пломба на зуб — платная или бесплатная — ставится уже по желанию пациента.

«По идее, врач должен рассказать, что есть пломба бесплатная по ОМС (она химического отверждения), есть пломба хорошая световая, но за нее нужно заплатить. Если это маленькая полость, врач может даже не спросить, а просто поставить световую пломбу бесплатно. Так детей, к примеру, лечат», — добавил доктор.

СОСТАВЯТ КОНКУРЕНЦИЮ ЗАПАДУ

В Челябинской области есть производители, готовые составить конкуренцию Западу. Директор «НС Технология», занимающейся созданием дентальных имплантатов с нанокомпозитным покрытием на основе углерода, Василий Дюрягин говорит, что сейчас фирма работает с колес.

«Нашу продукцию раскупают. Мы готовы к масштабированию объемов. Но возникают проблемы с сырьем, поэтому приняли решение для изготовления дентальных имплантатов производить его самостоятельно. В России есть мастера. Немного времени — и мы сможем обеспечить себя всем необходимым», — сказал Василий Дюрягин.

Челябинская компания сознательно не стала поднимать цены, так как отечественные имплантаты на российском рынке занимали менее 5% от общей массы. Для предприятия сейчас важно познакомить как можно больше врачей со своим продуктом, который, как заверил Василий Дюрягин, ничем не уступает корейцам, швейцарцам, а в плане материала — нанотитан — превосходит мировые аналоги.