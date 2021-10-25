В Челябинске разрушились недавно отремонтированные трамвайные переезды

Подрядчика заставили переделывать выполненные минувшим летом работы

В Челябинске на минувшей неделе выпал первый снег, и недавно уложенная на нескольких трамвайных переездах плитка не выдержала непогоды и разрушилась. Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов на аппаратном совещании отметил, что точные причины разрушения еще выясняются, а подрядчики уже почти восстановили покрытие.

«На ряде трамвайных переездов разрушилась плитка, с причинами мы сейчас разбираемся вместе с подрядчиками. На трех пересечениях — Свердловском проспекте и проспекте Ленина, Свердловском проспекте и проспекте Победы и проспекте Ленина и улице Цвиллинга — покрытие восстановлено. Сейчас такие работы проводятся на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина. Все работы выполняются по гарантиям, в любом случае мы добьемся надлежащего качества», — сообщил чиновник.

Глава города Наталья Котова поручила мониторить ситуацию и в случае возникновения дальнейших проблем применять необходимые санкции.

Напомним, ремонт трамвайных переездов провели минувшим летом. Тогда покрытие обновили сразу на девяти переездах.