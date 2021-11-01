В Челябинске разрушились еще шесть отремонтированных трамвайных переездов

Всего минувшим летом привели в порядок 16 переездов

Две недели назад в Челябинске разрушились несколько отремонтированных минувшим летом трамвайных переездов. Тогда их восстановили, однако на минувшей неделе выяснилось, что плитка разрушилась еще на шести переездах. Как сообщил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, проводятся необходимые работы.

«По вашему поручению проверено состояние всех отремонтированных в этом году трамвайных переездов, выявлены разрушения плитки на шести из 16 переездов. На трех пересечениях покрытие уже восстановлено, еще на трех подрядчик приобрел необходимые строительные материалы и на этой неделе проведет работы. Вопрос находится на особом контроле»,— доложил чиновник.

Напомним, в середине октября в Челябинске выпал первый снег и недавно уложенная плитка разрушилась сразу на четырех переездах. Подрядчики сразу же выполнили работы по восстановлению покрытия в рамках гарантийных обязательств.