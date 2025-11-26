В Челябинске рассказали, как НКО становятся драйверами изменений в России

Гражданский форум стал площадкой общения экспертов и некоммерческого сектора

В Челябинске 26 ноября продолжает работу VIII Южно-Уральский гражданский форум, собравший участников и экспертов из 20 регионов России и Казахстана. Мероприятие стало площадкой не только для презентации успешных проектов, но и для стратегического обсуждения роли НКО как драйверов социального развития.

Особое внимание на форуме уделили перспективам развития некоммерческого сектора. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на вопрос Елены Тополевой-Солдуновой, обозначил одно из направлений работы.

«Мне хотелось бы, чтобы больше НКО занимались государственными услугами. Надо более активно работать с нашими министерствами, чтобы они были гибче к этому. У некоммерческих организаций есть возможность для роста в этом направлении», — сказал Алексей Текслер.





Губернатор также выделил важность подготовки к посткризисному периоду.

«После победы, когда многие ребята вернутся из зоны СВО, будет происходить трансформация деятельности. Мне кажется, что нам вместе нужно будет искать эти направления и активно в них работать, чтобы сектор продолжал расти», — подчеркнул глава региона.

Отдельно Алексей Текслер отметил стирание границ между коммерческими и некоммерческими организациями в социальной сфере.

«Я уверен, что скоро эта граница между коммерческими организациями, которые работают в социальной сфере, и социально ориентированными некоммерческими организациями будет все меньше и меньше. Это третье направление, которое нам нужно в регионе развивать», — считает губернатор.

В рамках пленарной дискуссии федеральные эксперты проанализировали текущее состояние и перспективы некоммерческого сектора. Елена Тополева-Солдунова, директор Агентства социальной информации, отметила лидерские позиции Челябинской области.





«Когда мы говорим о НКО как о драйверах социальных изменений, важно понимать: многое уже удалось. Мы видим, как челябинские некоммерческие организации работают уже не просто как отдельные инициативы, а как система, встроенная в социальную политику региона», — сказала Елена Тополева-Солдунова.

Светлана Маковецкая, председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при президенте РФ, охарактеризовала НКО как уникальную площадку для экспериментов.





«НКО создают поводы для прорыва. Это такая „песочница для взрослых“, где вызревают инициативы», — пояснила Светлана Маковецкая.

Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества НИУ ВШЭ, привела данные мониторинга.





«50% российских НКО получают гранты от региональных органов власти — это колоссальный рост с 9% в 2008 году», — напомнила Ирина Мерсиянова.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко в качестве задач для развития некоммерческого сектора упомянул несколько моментов. В частности, это упрощение отчетности.





«Это действительно барьер для многих. Кроме того, надо создавать и поддерживать ресурсные центры и мотивировать местные власти активнее вовлекать НКО в решение социальных проблем», — отметил Николай Дейнеко.

Ярким примером успешных проектов стал молодежный сериал «Женя + Женя». Он стал одним из победителей грантового конкурса ПФКИ.

«Это сериал из восьми серий про челябинских подростков, их интересы и проблемы, о переживаниях и трансформации героев. Целью проекта является поддержка и развитие регионального кинематографа, а также популяризация нашего региона и его локаций. Снимать сериал будет команда „Истории для тебя“ с привлечением местных специалистов. Участвовать в съемках будут наши южноуральские школьники, в том числе выпускники всем известного кинокампуса „МолоКО“. Помимо популярных соцсетей, сериал будет транслироваться на одной из федеральной киноплатформ. Партнерами проекта выступят телеканал ОТВ, а также Агентство по развитию креативных индустрий региона», — рассказала продюсер сериала Оксана Томилова.





Фото из архива, Алексей Журавлев

Социально ответственный бизнес представила Алена Аксеновских, директор курорта «Эльтаун». Она сообщила о предоставлении земли на особых условиях для проекта «Добрая лошадка», который работает на реабилитацию участников СВО и людей с ограниченными возможностями.

Муниципальный уровень представила Анна Устинова, начальник управления физкультуры и спорта города Кыштыма.

«Было интересно и полезно услышать, какой вектор выбирает наше правительство, получила подтверждение, что движемся в правильном направлении. Кыштымский городской округ в этом направлении активно работал и продолжает работу», — сказала Анна Устинова.

Она также добавила, что является частью команды, которая уже 10 лет организует ярмарку на Рудниках и занимается строительством часовни в поселке Слюдорудник.

Среди участников форума была Лариса Киселева из Кургана. Лариса — президент благотворительного фонда «Доброптица». Она рассказала, что фонд помогает семьям в трудной жизненной ситуации и детям-сиротам, обучая их простым, но важным бытовым навыкам.





«Мы учим детей из детдомов, как выйти в жизнь самостоятельно. Показываем, как выбирать продукты в магазине, планировать покупки, готовить», — поделилась Лариса Киселева.

Также фонд активно поддерживает участников СВО: 9 декабря организация проведет уже второй благотворительный марафон «Плечом к плечу» совместно с сообществом предпринимателей «Опора России» при поддержке правительства региона.

Екатерина Донцова представляет челябинские НКО «Своих не бросаем» и «Добрые истории». Она поделилась опытом развития социальных проектов.





Фото из архива, предоставлено Александром Донцовым

«Работаем с особенными семьями, также семьями участников СВО, работаем с маломобильными, многодетными и помогаем нашим серебряным волонтерам, развиваем серебряное добровольческое движение. На форуме уже в четвертый раз — мы здесь получаем общение с нашими партнерами, коллегами, благополучателями и, конечно, новые связи», — пояснила Екатерина Донцова.

Мария Девятова, основательница проекта «Двигаюсь к здоровью» и супруга участника СВО, рассказала о своем деле.

«Мы реализуем проект с октября. Он подразумевает физическое и психологическое оздоровление членов семьи и участников СВО. Мы там занимаемся оздоровительным фитнесом, арт-терапией и готовим разные вкусняшки с нутрициологом полезные», — поделилась Мария Девятова.

О важности личных контактов для НКО говорил Данил Скобкарев, представляющий Республику Татарстан.





«В первую очередь для НКО нужны контакты. НКО — это люди, и чем больше у нас контактов, тем больше мы сможем взаимодействовать в разных областях. Редко когда мероприятие организуется одной НКО — это всегда совместное деяние», — считает Данил.

Форум подтвердил, что некоммерческий сектор Южного Урала демонстрирует качественный рост — от отдельных инициатив к системной работе. Диалог между обществом, бизнесом и властью переходит на уровень настоящего партнерства. Как отметили эксперты, именно такой подход позволяет НКО стать реальными драйверами социальных изменений в регионе.



