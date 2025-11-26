В Челябинске начал работу VIII Южно-Уральский гражданский форум

Он собрал участников и экспертов из 20 регионов России и Республики Казахстан

В Челябинске 26 ноября официально открылся VIII Южно-Уральский гражданский форум. Старт ему дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





В этом году форум собрал представителей органов власти, общественников и экспертов в сфере НКО из более чем 20 регионов России и Республики Казахстан.

В своем выступлении на пленарной дискуссии глава региона подчеркнул значительную роль некоммерческого сектора в социальном развитии региона.

«В Челябинской области действуют 3700 НКО в самых разных направлениях: от помощи больным детям до развития креативной экономики и международного сотрудничества. Эти организации объединяют неравнодушных людей, которые совместно с государством и заинтересованным бизнесом выполняют важные социальные функции», — заявил губернатор.

Глава региона привел конкретные цифры, свидетельствующие о высоких позициях области в развитии некоммерческого сектора. Регион входит в топ‑5 по числу проектов, поддержанных Фондом культурных инициатив, и занимает четвертое место в рейтинге «Регион‑НКО». С 2020 года на гранты губернатора выделено более 1 миллиарда рублей, что позволило поддержать свыше 1400 проектов. В их реализацию вовлечено 32 тысячи волонтеров, а жители области получили 48 тысяч социальных услуг.





Особое внимание губернатор уделил новым мерам поддержки. В 2026 году в регионе откроется специализированный центр для НКО.

«Это будет центр с коворкингом, медиастудией и проектным офисом. Создаем его по аналогии с МФЦ для бизнеса, чтобы каждая инициатива могла получить помощь», — отметил Алексей Текслер.





Еще одной ключевой темой выступления стала роль НКО в поддержке ветеранов специальной военной операции.

«Сейчас на первый план выходят задачи, связанные с постепенным возвращением к мирной жизни ветеранов СВО. Это медицинская реабилитация, социально-психологическая адаптация, трудоустройство. И здесь НКО должны играть особую роль, дополняя работу государственных учреждений», — подчеркнул губернатор.

В рамках форума Алексей Текслер также вручил государственные награды и благодарности выдающимся общественникам региона за их вклад в развитие гражданского общества.

Программа форума включает многочисленные семинары, дискуссии и стратегические сессии, посвященные самым актуальным вопросам работы некоммерческого сектора: от фандрайзинга и юридических тонкостей до поддержки семей и внедрения цифровых инструментов.





Южно-Уральский гражданский форум подтверждает статус одной из ключевых площадок для диалога между обществом и властью, способствующей развитию гражданских инициатив и укреплению некоммерческого сектора не только на Урале, но и в стране в целом.