В Челябинске пять троллейбусных маршрутов изменят схему движения на выходные

По проспектам Ленина и Комсомольскому будут менять контактную сеть

В Челябинске продолжается монтаж контактной сети троллейбусов. В предстоящие выходные работы проведут на двух участках: по проспекту Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта и по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев. В «ЧелябГЭТ» предупредили, что из-за этого изменится схема движения троллейбусов № 10, 12, 14, 17 и 19.Работы по монтажу сети начнутся в полночь 13 мая и завершатся к пяти утра 15 мая. На участках проведения работ движение троллейбусов полностью закроют:по проспекту Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта;по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев.

В «ЧелябГЭТ» озвучили следующую схему движения пяти троллейбусных маршрутов:

маршрут № 10: Солнечный берег — ТРК «Урал» — пл. Революции;

маршрут № 12: АМЗ — ул. Братьев Кашириных;

маршрут № 14: ЧМК — ул. Братьев Кашириных;

маршрут № 17: ДК Строителей — Свердловский пр. — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Молодогвардейцев — Комсомольский пр. — ул. Пети Калмыкова — ДК Строителей;

маршрут № 19: пос. Первоозерный — ТРК «Урал» — пл. Революции.

Напомним, ранее в ИА «Первое областное» рассказывали, как в Челябинске обновили более 19 км контактной сети. А с вечера сегодняшнего дня и до утра 15 мая в Ленинском районе областного центра закроют движение трамваев из-за ремонта путей на улице Машиностроителей. Пока транспортники не сообщают, как изменится схема движения трамваев на это время.