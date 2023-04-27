В Челябинске обновили почти 19 км троллейбусной контактной сети

Концессионеры продолжают модернизацию энергохозяйства «рогатых»

Анонсированное масштабное обновление троллейбусной системы Челябинска продолжается работами на энергетическом хозяйстве. По данным официального сообщества проекта по модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска в Telegram, работы ведутся ночью, чтобы меньше мешать движению транспорта. Также там опубликовали данные по установке опор и обновлению контактной сети для «рогатых».

На данный момент в городе установили 157 новых опор для электролиний на маршрутах 12-го и 19-го троллейбусов. Кроме того, специалисты поменяли 18,5 км контактной сети. Контактные провода с системой подвесов появились на улице Героев Танкограда (от проспекта Ленина до Салютной) и на Свердловском проспекте (от «Юности» до Комсомольского проспекта).



Известно, что в предстоящие длинные выходные стартуют работы по модернизации контактной сети на улице Блюхера, из-за чего троллейбусы, курсирующие до АМЗ, будут временно ходить только до торгового комплекса «Кольцо».

Троллейбусная система в этом году переживет масштабную модернизацию в рамках концессионного соглашения, заключенного между региональными властями и холдингом «Синара — Транспортные Машины». Недавно компания открыла в Ленинском районе производство современных низкопольных троллейбусов, которые полностью заменят нынешние устаревшие машины. На улицах Челябинска троллейбусы «Синара-6254» появятся уже в грядущем мае, а полностью подвижной состав обновят в этом году 168 единицами техники.

Кстати, одна из главных фишек нового троллейбуса — автономный ход протяженностью до 20 км. В связи с этим власти запланировали продлить маршруты движения «рогатых» на пяти участках. Машины смогут доезжать до мест, где нет контактной сети, что увеличит пассажиропоток на электротранспорте.