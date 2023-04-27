Анонсированное масштабное обновление троллейбусной системы Челябинска продолжается работами на энергетическом хозяйстве. По данным официального сообщества проекта по модернизации троллейбусной инфраструктуры Челябинска в Telegram, работы ведутся ночью, чтобы меньше мешать движению транспорта. Также там опубликовали данные по установке опор и обновлению контактной сети для «рогатых».
На данный момент в городе установили 157 новых опор для электролиний на маршрутах 12-го и 19-го троллейбусов. Кроме того, специалисты поменяли 18,5 км контактной сети. Контактные провода с системой подвесов появились на улице Героев Танкограда (от проспекта Ленина до Салютной) и на Свердловском проспекте (от «Юности» до Комсомольского проспекта).
Известно, что в предстоящие длинные выходные стартуют работы по модернизации контактной сети на улице Блюхера, из-за чего троллейбусы, курсирующие до АМЗ, будут временно ходить только до торгового комплекса «Кольцо».
Троллейбусная система в этом году переживет масштабную модернизацию в рамках концессионного соглашения, заключенного между региональными властями и холдингом «Синара — Транспортные Машины». Недавно компания открыла в Ленинском районе производство современных низкопольных троллейбусов, которые полностью заменят нынешние устаревшие машины. На улицах Челябинска троллейбусы «Синара-6254» появятся уже в грядущем мае, а полностью подвижной состав обновят в этом году 168 единицами техники.
Кстати, одна из главных фишек нового троллейбуса — автономный ход протяженностью до 20 км. В связи с этим власти запланировали продлить маршруты движения «рогатых» на пяти участках. Машины смогут доезжать до мест, где нет контактной сети, что увеличит пассажиропоток на электротранспорте.