В Челябинске публичные слушания частично перевели в онлайн-формат

Часть вопросов горожане смогут решать с помощью портала госуслуг

Депутаты Челябинской гордумы приняли решение о переносе части общественных обсуждений в удаленный формат. Такое решение городские парламентарии приняли на заседании, которое прошло накануне, передает корреспондент ИА «Первое областное». Некоторые вопросы будут решать посредством голосования на портале государственных услуг, но значительные градостроительные изменения все же намерены обсуждать очно.

На «Госуслуги» перенесут общественные обсуждения по локальным вопросам: межевание территории и определение красных линий. Также челябинцам предлагают в онлайн-формате высказываться за или против выдачи разрешений на определенный вид использования того или иного участка. Отклонение от предельных параметров строительства тоже можно обсуждать на портале.

Что касается более масштабных вопросов, например градостроительного плана или землепользования и застройки территории, то горожане смогут обсуждать их в привычном формате. По-прежнему высказывать свое мнение по этим вопросам можно в Доме архитектора. Ранее городские власти отмечали, что такое решение не означает отмены публичных слушаний или их полного перевода в онлайн.

«Мы добавляем в правила землепользования и застройки термин „общественные обсуждения“, не исключая публичные слушания. Это позволит жителям через интернет полноценно участвовать в жизни города. Экспозиция с проектами также будет размещаться в Доме архитектора, будут проводиться и публичные слушания, и общественные обсуждения», — говорил тогда главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.