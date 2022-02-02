В Челябинске пройдет ярмарка вакансий для кондукторов и водителей категории D

Жителей города и иногородних приглашают работать на общественном транспорте

В субботу, 5 февраля, Центр занятости населения и муниципальная служба организации движения проведут ярмарку вакансий для всех желающих работать на общественном транспорте. Нужны водители категории D и кондукторы, сообщает пресс-служба челябинского ЦЗН.

«В связи с увеличением автобусного парка муниципальному унитарному предприятию „Служба организации движения“ требуются водители категории D и кондукторы для работы на общественных автобусных перевозках в городе Челябинске. Предприятие предлагает достойные условия труда, в том числе для иногородних соискателей. Работать предстоит на новых, наиболее экологичных, комфортабельных автобусах марок ЛиАЗ, МАЗ, Volgabus», — рассказывают в пресс-службе.

Водители с категорией B и С могут пройти переподготовку за счет предприятия. На период обучения будет выплачиваться стипендия, размер который равен минимальному размеру оплаты труда.

Водителям обещают зарплату от 45 тысяч рублей в месяц, кроме того — доплату за классность, за сложность маршрута, за вредные условия труда, за работу без кондуктора. Возможны премии до 38 процентов.

Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, доставку на работу и домой, частичную компенсацию обедов, а иногородним сотрудникам — бесплатное жилье. Также водители смогут досрочно выйти на пенсию при наличии специального стажа. Через год сотрудникам возможна помощь в погашении ипотеки.

Ярмарка состоится 5 февраля (суббота) с 11:00 до 14:00 часов по адресу: Челябинск, улица Молодогвардейцев, дом 3. Телефон для желающих трудоустроиться: +7 351-217-62-70.

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