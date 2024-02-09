В Челябинске пройдет вечер психологической помощи онкопациентам

Общественная организация «Жить дальше» проведет зимний День именинника

Некоммерческая организация «Жить дальше», которая оказывает психологическую поддержку онкологическим пациентам, а также их близким, запускает проект «Общий день рождения». Уже в эту субботу, 10 февраля, на него приглашают именинников зимних месяцев, сообщают организаторы.

«Мы соберемся, чтобы поздравить зимних именинников. Это будет одновременно праздник и терапевтическая встреча, направленная на создание комьюнити и получение нового опыта», — говорят в организации.

Ирина Двоеглазова проведет мастер-класс по искусству переплета. Ворох детских рисунков, коллекции старых журналов и газет, любимые бабушкины рецепты — все это можно красиво и надежно хранить в переплетах, сделанных собственными руками.

Онкопсихолог Галина Теске и культуролог Наталия Санникова расскажут о терапевтических возможностях искусства и покажут отрывки из видеоантологии «Идущий человек. Истории людей с онкологическим диагнозом, рассказанные поэтами».

В заключение гостей ждут чаепитие, подарки и поздравления.

Такие же праздники состоятся весной, летом и осенью.

АНО «Жить дальше» работает с 2020 года, ее специалисты ведут бесплатные очные и онлайн-консультации, обучают онкопсихологов. Один из центральных проектов АНО — «Кабинеты доверия» в медицинских учреждениях Челябинска и Миасса.

Проект «Общий день рождения» поддержан Фондом президентских грантов и решает одну из важнейших задач помогающей организации — создание пациентского сообщества.

Между тем в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины работает кабинет бесплатной психологической помощи для пациентов и их родственников. Также в Миассе открыли первый кабинет онкопсихолога.