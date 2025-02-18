В Челябинске пройдет бесплатная акция по проверке мужского здоровья

Областной перинатальный центр приглашает на встречу с андрологом

С 19 по 21 февраля Областной перинатальный центр приглашает мужчин на дни открытых дверей, во время которых можно получить бесплатную консультацию врача-андролога и проверить репродуктивное мужское здоровье. Об этом сообщает Минздрав региона.

Прием будет вести врач-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Александр Корнеев. Доктор ответит на все волнующие вопросы, а при необходимости предложит пройти обследование.

Дни открытых дверей организованы для мужчин от 18 до 49 лет. Записываться на встречу не нужно. Достаточно обратиться в регистратуру с кодовым словом «День открытых дверей». С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Доктор будет ждать жителей области 19—21 февраля с 9:00 до 15:00 в Областном перинатальном центре на улице Воровского, 70/12, в кабинетах 111 и 112.

Читайте также на нашем сайте большое интервью с Александром Корнеевым о мужском репродуктивном здоровье. Оно будет опубликовано в среду, 19 февраля, утром.