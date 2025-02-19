«Памперсы ни при чем»: уролог Александр Корнеев рассказал о причинах мужского бесплодия в Челябинской области

В последние годы проблема стала встречаться в два раза чаще

В Челябинской области, как и по всей Росси становится все больше бесплодных мужчин. Почему сильная половина становится слабой, что угрожает репродуктивному здоровью мужчин, как сохранить способность к зачатию и сколько можно заработать на донорстве спермы, Первому областному информагентству рассказал врач-уролог, андролог Областного перинатального центра, кандидат медицинский наук Александр Корнеев.

— Александр Викторович, насколько часто сегодня встречается мужское бесплодие? И когда ставится такой диагноз?

— Распространенность мужского бесплодия в России выросла с 2011 по 2021 год почти в два раза. Диагноз ставится, если зачатие не наступило после 12 месяцев регулярной половой жизни без использования контрацепции. В этом случае мужчине нужно сдать свою семенную жидкость на анализ (спермограмму) и обратиться за консультацией к урологу или андрологу.

— По какой причине чаще всего происходит такой сбой в организме?

— Причин мужского бесплодия много. Назову основные:

* это неправильное питание (нехватка протеинов и гиповитаминоз);

* метаболические нарушения (лишний вес и ожирение);

* воспаление предстательной железы (острый и хронический простатит);

* аденома простаты;

* гормональный дисбаланс (снижение уровня андрогенов);

* варикоцеле (варикоз вен гроздьевидного сплетения семенного канатика яичек);

* эректильная дисфункция (проблемы с потенцией);

* вредные привычки (алкогольная зависимость, курение, в том числе — электронные сигареты, вейп);

* вредности, связанные с профессиональной деятельностью (например, гиподинамия, хронические интоксикации);

* инфекционные заболевания органов репродуктивной системы (заболевания, передающиеся половым путем);

* постоянный прием некоторых фармакологических средств (в частности — стероидных гормонов).

Медицинских причин, как видим, немало, поэтому разбираться в них нужно с доктором.

Также к причинам мужского бесплодия относят факторы внешней среды: воздействие промышленных химикатов, тяжелых металлов, радиации или рентгеновского излучения, перегрев яичек (например, из-за частого посещения сауны или бани).

— А памперсы? Многие мамы с большой опаской надевают их сыновьям.

— Давайте будем честны: изобретение одноразовых подгузников 60 лет назад (27 апреля 1965 года в США был впервые запатентован первый «памперс») в индустриальном обществе «освободило» женщину от нагрузки по уходу за маленькими детьми, чтобы... она больше работала на производстве. В профессиональном медицинском пространстве мы не найдем ни одной научной публикации о вреде подгузников.

Поэтому, влияние подгузников на репродуктивную функцию мальчиков в будущем — фактор неоднозначный. Однако, пренебрежение правилами гигиены подгузников, неподходящий ребенку размер, несвоевременная смена и желание в целях экономии «наполнить его до краев», прежде чем выбросить, приводит к тому самому «парниковому эффекту» и незначительному (не более чем на 1 градус) повышению температуры мошонки в подгузнике.

Не в пользу мифа о вреде подгузников и тот факт, что продукция сперматозоидов в яичках активизируется у мальчиков только к 7 годам. А вот недостаточный уход за кожей ребенка под подгузником и попадание каловых масс в наружное отверстие мочеспускательного канала у мальчиков вполне может вызвать инфекцию мочевых путей.

— Какие еще опасности подстерегают будущего мужчину в детстве?

— До трех лет следует аккуратно открывать головку полового члена мальчика. Иначе это может привести к травме и развитию воспаления — физиологического фимоза.

Также следует с осторожностью относиться к контактным видам спорта, к футболу, хоккею, единоборствам — тут возможны различные травмы.

— Многие знают, что яйцеклетки «рождаются» вместе с девочкой, поэтому девочки должны беречь свое репродуктивное здоровье с ранних лет. У мальчиков все устроено по-другому. Означат ли это, что будущие отцы должны думать о репродуктивном здоровье только перед зачатием?

— Мужчине рекомендуется позаботиться о своем репродуктивном здоровье минимум за 2,5 месяца до начала попыток зачать ребенка. На то, чтобы сперматозоид образовался, вырос и созрел, уходит около 72 дней, или почти 2,5 месяца. За счет регулярности синтеза половых клеток в мужском организме всегда присутствует запас сперматозоидов на разных стадиях развития, что обеспечивает готовность к оплодотворению.

Чтобы нивелировать отрицательное влияние внешних факторов на созревание сперматозоидов, мужчинам рекомендуется укрепить иммунитет, отказаться от вредных привычек, изменить питание и принимать специализированные комплексы для повышения качества семенной жидкости.



— Скажите, бывает необъяснимая несовместимость в парах, когда видимых причин бесплодия нет и детей нет, а стоит поменять партнера — и появились дети. Или все это миф?

— Да, такая несовместимость, когда видимых причин бесплодия нет, а зачатие и вынашивание беременности успешно проходит с другим партнером, встречается.

Назову три возможных причины.

Генетические аномалии. Из-за особенностей взаимодействия генов внутри хромосом яйцеклетки и сперматозоида в супружеских парах с необъяснимым бесплодием, на начальных стадиях развития формируется эмбрион со структурными нарушениями, который не имплантируется или является причиной неразвивающейся беременности или выкидыша у женщины.

Выработка антиспермальных антител. Иммунная система женщины воспринимает семенную жидкость как чужеродный объект и синтезирует антитела, которые уничтожают сперматозоиды.

Несовместимость микрофлоры партнеров. Зачать ребенка мешает разный набор микроорганизмов в микрофлоре репродуктивных органов.

Решить проблему с несовместимостью можно только после определения причины патологического состояния. Например, при иммунном бесплодии может проводиться лимфоцитоиммунотерапия, а при генетическом — применяться методы вспомогательной репродукции.



— Кто поможет в такой непростой ситуации?

— Для диагностики и лечения необъяснимой несовместимости женщина должна обратиться к врачу-репродуктологу, а мужчина — к врачу-андрологу. Такие специалисты принимают пациентов, например, в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Областного перинатального центра. Их работа в команде со специалистами эмбриологами, иммунологами, генетиками дает наилучший результат.



— Часто ли медикам удается восстановить репродуктивную функцию мужчины?

— Результат лечения мужского бесплодия зависит от конкретного случая и индивидуальных особенностей пациента. В некоторых случаях возможно полное выздоровление, в других — достижение определенного улучшения в показателях спермограммы.

Факторами неблагоприятного прогноза являются первичное бесплодие, низкие показатели эякулята, длительность бесплодия более двух лет, а также снижение фертильности партнерши.

В большинстве случаев после успешного устранения основного заболевания происходит восстановление функций желез и повышается вероятность зачатия ребенка. Однако не всегда лечение приводит к полному восстановлению сперматогенеза, и иногда может потребоваться применение вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения — ЭКО).

— Какой возраст мужчины считается идеальным для зачатия малыша?

— Идеальный возраст отцовства от 20 до 30 лет, именно в этот возрастной период количество сперматозоидов достигает своего пика. Однако это не значит, что, если мужчина не стал отцом в 30 лет, на этом стоит остановиться. Если мужчина следит за своим здоровьем, то стать отцом он может в любом возрасте. У мужчин снижение репродуктивной функции наступает значительно позже, чем у женщин. Хотя качество спермы неуклонно ухудшается по мере того, как мужчина стареет.

— Есть ситуации, когда мужчина нуждается в отложенном отцовстве. Например, оставляет свои сперматозоиды в специальном банке перед химиотерапией. Делают ли это в Челябинске?

— Заморозка (криоконсервация) спермы — это методика, которая позволяет сохранить здоровый биологический материал до проведения химиотерапии в программе лечения онокологического заболевания. Она предполагает заморозку половых клеток пациента при помощи жидкого азота с температурой −196 °С.

Цель данной процедуры — при повреждении репродуктивных органов или репродуктивной функции пациента в результате химиотерапии, криоконсервированные сперматозоиды можно будет разморозить и использовать в программе экстракорпорального оплодотворении. Это дает пациенту шанс на рождение собственного ребенка, не прибегая к использованию донорской спермы.



— Востребовано ли в Челябинске донорство спермы? И может ли здоровый мужчина на этом заработать?

— Донорство спермы востребовано в ситуации, когда в супружеской паре у мужа нет сперматозоидов в эякуляте или их очень малое количество. Также сперма донора может быть нужна при неэффективности программ ЭКО, наследственных заболеваниях у мужа, при отсутствии полового партнера у женщины.

Донорами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 35 лет с нормальными показателями спермограммы, хорошим физическим и психическим здоровьем, без дефектов внешности.

Оплата за одну успешную сдачу спермы составляет около 5 000 рублей. Если донор молод и здоров, за год он может получить около 100 тыс. рублей. Расценки зависят от качества полученного репродуктивного материала и частоты его сдачи. Здоровый мужчина может заработать на донорстве сперматозоидов. При этом нужно понимать, что донорство не может заменить работу и полностью обеспечить мужчину и его семью, но может стать хорошей прибавкой к основному доходу и хорошим стимулом для здорового образа жизни у мужчины.

Кстати, с 19 по 21 февраля 2025 года Областной перинатальный центр проводит дни открытых дверей для мужчин. На встрече можно получить бесплатную консультацию врача уролога, андролога Александра Корнеева и при необходимости пройти обследование. Подробности тут.