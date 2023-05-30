В Челябинске проверили приживаемость новых деревьев и кустарников

Замены требует 3% зеленых насаждений

Мэрия Челябинска провела инвентаризацию зеленых насаждений, которые были высажены в 2022 году в Центральном районе Челябинска. Проверка показала, что из 292 деревьев не прижились десять, а из почти 11 тысяч кустарников — 252, что значительно ниже нормативных показателей. Об этом сегодня, 30 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Инспекторы обследовали растительность, высаженную на площади Павших Революционеров, в сквере у ДС «Юность», в инклюзивном сквере на пересечении улиц Труда и Володарского и сквере на улице Академика Королева (от Университетской Набережной до Братьев Кашириных). В среднем было выбраковано около 3% деревьев и кустарников.

В мэрии подчеркнули, что все погибшие зеленые насаждения будут заменены подрядчиком по гарантии.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что глава Челябинска Наталья Котова поручила провести инвентаризацию всех зеленых насаждений, высаженных в прошлом году. Уже принято решение о замене 85 не переживших зиму пирамидальных тополей в микрорайоне Чурилово. Скорее всего, вместо них посадят другие породы деревьев — более подходящие для этой местности.