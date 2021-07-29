В Челябинске провели мастер-класс для финалистов проекта «Лица 3»

Бьюти-лайфхаки телеведущих раскрыли конкурсантам

Для 20 финалистов проекта «Лица 3» медиахолдинга «Первый областной» началась горячая пора. Организаторы рассказывают, что происходит на площадках проекта.

Что лежит в бьюти-боксе телеведущего? Как создать безупречный образ за 30 минут до телеэфира? Обо всем этом Наталья Тюнина, стилист с многолетним стажем, рассказала финалистам проекта «Лица 3» на первом мастер-классе.

О том, что у каждого человека особенные черты лица, знают все. Но именно Наталья, мастер своего дела, смогла найти ко всем финалистам индивидуальный подход, подсказала, как подчеркнуть достоинства и прикрыть недостатки. Она рассказала о всех тонкостях мейкапа для телеведущих, как правильно сделать укладку и в кадре выглядеть блестяще, а также всю историю изменений в образе телезвезд с 70-х годов по наше время. Финалисты взяли себе на вооружение множество бьюти-лайфхаков из жизненного опыта Натальи и испробовали их во время практической части мастер-класса.

«Сегодня была прекрасная творческая атмосфера новые знакомства, полезная информация с интересной подачей от профи. В памяти освежились имеющиеся знания. Спасибо профессионалам за проведённый мастер-класс», — поделилась своими впечатлениями финалист проекта Варвара Нестеренко.

Завершилось обучение подведением итогов, разбором полётов и классной, яркой фотосессией. Впереди финалистов ждёт много нового и интересного. Напомним, южноуральцы продолжают голосовать за своего фаворита проекта.