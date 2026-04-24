В Челябинске прошла первая в России конференция по развитию метротрама

Челябинская область поделилась опытом с другими регионами страны

В Челябинске состоялась первая в России конференция, посвященная развитию метротрамвая — нового для нашей страны формата городского легкорельсового транспорта. Об этом в личном канале в Максе рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В мероприятии приняли участие представители Минстроя России, ФАУ «ФЦС», субъектов РФ и профессионального сообщества. Участники конференции сформировали свои рекомендации по проектированию и строительству метротрама, а также предложили внести изменения в нормативно-техническую базу.

«Для Челябинской области это событие имеет особое значение. Сегодня Челябинск является одним из пилотных городов, где проект метротрамвая уже реализуется на практике. Наш регион не только последовательно ведет эту работу, но и формирует опыт, который в дальнейшем может быть востребован в других городах России», — отметил Алексей Текслер.

Благодаря конференции Челябинская область получила возможность внести вклад в формирование новых стандартов городского транспорта в стране, подчеркнул губернатор.

