Метротрам — как работает «чудо», которого ждут челябинцы

Журналист ИА «Первое областное» прокатилась на скоростном трамвае в Волгограде

Когда челябинцам представили проект метротрама, у многих из нас он вызвал удивление. Что это за невидаль такая — и метро, и трамвай в одном? Скептики высказывались, мол, проект, конечно, амбициозный, но смогут ли у нас его реализовать? Возможно, для челябинцев метротрам пока и кажется чем-то диковинным, но в Волгограде, например, такой вид транспорта существует уже почти 38 лет. Мы прокатились на волгоградском метротраме, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями.

Волгоград сегодня единственное место в России, где существует подземная трамвайная линия. Зато у других городов, включая Челябинск, есть пример того, как этот проект может быть успешно реализован в «миллионнике».

Познакомимся поближе с гибридом метро и трамвая из Волгограда? Его начали строить в 1984 году, а в 1985-м сдали первую очередь. Вторая появилась в городе уже в 2011 году. Но это не всё. В стратегии развития дорожно-транспортной сферы Волгограда до 2033 года предусмотрели возможность продлить трамвайную линию на юг города до ТРЦ «Акварель» и на север до микрорайона Спартановка.





Сейчас часть трамвайной линии, которая составляет около 17 км, проходит на земле и входит в общую трамвайную сеть Волгограда. Но 7 километров трассы проходит под землей. Скоростной трамвай насчитывает 22 станции, в том числе одну законсервированную — «Площадь Чекистов». Из них 16 наземных, одна эстакадная, пять подземных мелкого заложения.





Скоростной трамвай в Волгограде соединяет пассажирским сообщением пять районов города из восьми. Интервал движения в часы пик составляет 3—6 минут, в межпиковое время — 6—7 минут. Кстати, добраться из центра до Мамаева кургана быстрее всего именно на метротраме, ведь он скоростной и двигается по выделенной полосе.

Внешне вход в метротрам напоминает метрополитен: двери с названием станции, внутри пункт досмотра, охрана и дальше спуск по эскалатору к платформам. Озираюсь по сторонам в поисках кассы.





«Оплата внутри салона у кондуктора», — подсказывает охранник.

Мне показалось, что это плюс. Не нужно стоять очередь в кассы или терминал за билетом, как это бывает в метро. Спокойно садишься в вагон, где оплачиваешь билет кондуктору.

Смотрю по электронному табло схему движения. Мне нужно попасть на станцию «Мамаев курган». Часть станций предстоит проехать под землей, а часть уже будут наземными — отлично, это то, что мне интересно увидеть.

Спустившись к платформе, толпы, которая обычно есть в метро, не наблюдаю. Спрашиваю у пенсионера, ожидающего вагон, почему так немноголюдно.

«Так выходной, поэтому народу не много. А вот в будние дни людей здесь куда больше. Скоростным трамваем у нас многие пользуются, удобно очень», — ответил мужчина.





А вот и вагон метротрама показался в глубине тоннеля — внешне выглядит как обычный старый трамвайный вагон. Эти волгоградские ретротрамвайчики многим нравятся, навевают ностальгию. Садимся в вагон, спрашиваю у кондуктора стоимость проезда. Билет, который я оплатила по карте, обошелся мне в 28 рублей. В салоне чисто и уютно, водитель объявляет станции.





Вагон развивает приличную скорость, чувствуется, что ему ничего не мешает, — на выделенную полосу машины выскочить не могут. На метротраме однозначно добраться до места быстрее, чем на другом виде транспорта. Но слышится грохот, как в обычном метро, особенно когда вагон увеличивает скорость, уходя под землю.





Подземные станции, которые я разглядывала из окна вагона, один в один как в обычном метрополитене. Первая мысль — станции старые, больше похожи на технический подвал с характерным для метро запахом. Вторая — в Челябинске хотелось бы увидеть более современные и красивые станции. Возможно, с изображением известных мест Южного Урала.

А вот и моя станция «Мамаев курган», выходим мы на наземную остановку. На память фотографируем старый вагончик — на нем рисунки к 9 Мая, мы были в городе накануне Дня Победы.





После посещения мемориального комплекса вновь идем на остановку. На этот раз приходит новенький современный вагон метротрама.

Очевидно, несколько раз в год местные власти обновляют подвижной состав. Возвращаемся на ту же станцию, с которой и отправлялись — «Пионерская». Дорога заняла от силы минут пятнадцать. На машине или автобусе по пробкам эта дорога заняла бы куда больше времени.

Конечно, Челябинск и Волгоград — города с разными географическими и техническими характеристиками. Город на Волге построен вдоль реки, он протяженный, и трамвайная сеть выстроена поэтому особым образом. Да и к тому же метротрам там изначально задумывался как сеть наземных и подземных станций. В Челябинске же существующую трамвайную сеть будут встраивать в новый проект метротрама.





Волгоград и Челябинск — города с разным грунтом, что тоже накладывает определенный отпечаток на строительство такого вида транспорта, как метротрам. Глубина залегания у них явно разнится. Но, несмотря на все эти особенности, волгоградский скоростной трамвай — пример того, как в городе может успешно работать гибрид метро и трамвая.

Волгоградский метротрам меня однозначно вдохновил. В Челябинске я регулярно добираюсь до работы и обратно на трамвае. На дорогу уходит минимум минут сорок — из Ленинского района до Театра оперы и балета. Поэтому лично я очень жду появления метротрама в нашем городе. Уверена, что он станет самым популярным видом транспорта для челябинцев.