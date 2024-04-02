В Челябинске прооперировали мужчину с раком молочной железы

Каждый год эта «женская» патология встречается у нескольких пациентов сильного пола

Хирурги Челябинского онкоцентра провели успешную операцию 63‑летнему пациенту с раком груди, сообщает пресс-служба клиники.

Пенсионер обратился к врачу после того, как заметил, что форма его правой груди изменилась, а внутри молочной железы появилось какое-то уплотнение.

Пациента обследовали в Центре амбулаторной онкологической помощи и пришли к выводу, что опухоль носит злокачественный характер.

«Для выбора дальнейшей тактики лечения больного направили к нам, в Челябинский онкоцентр. Первым этапом лечения стала радикальная мастэктомия. Мы удалили больному молочную железу», — говорит онколог отделения опухолей молочной железы ЧОКЦОиЯМ Александр Коростелев.

Операция прошла успешно. Пациент выписан и находится на амбулаторном долечивании.

«Молочная железа в рудиментарном виде существует и у мужчин. Каждый год через нашу больницу проходят один-два мужчины с раком молочной железы. Всего за время существования нашего отделения хирургическую помощь по поводу рака молочной железы получили около 50 мужчин», — говорит заведующий отделением опухолей молочной железы Челябинского онкоцентра, кандидат медицинских наук Олег Терешин.

Заподозрить рак молочной железы мужчины и женщины могут по таким признакам: грудь меняет форму, внутри можно нащупать узел, появляются выделения из соска, изменяется кожа. На ранних стадиях заболевание успешно лечится.

Хирурги Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины удалили 20-сантиметровую опухоль почки у пациента из Новосибирска. Операция шла пять часов и завершилась успешно — пациент полностью излечен от рака.