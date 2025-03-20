В Челябинске прокуратура требует остановить течь канализации в озеро Смолино

Грязные стоки отравляют водоем у муниципального пляжа в районе школы № 46

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Сточные воды канализации продолжают течь в озеро Смолино неподалеку от муниципального пляжа у школы № 46. Свежее видео происходящей катастрофы в редакцию Первого областного информагентства прислали жители улицы Василевского, чьи окна выходят прямо на течь.

Проблеме, по словам жителей, не первый год. Вода в озеро льется из нескольких сточных колодцев. Летом — среди травы, зимой — по снегу. На белом желтые ручьи видны особенно четко.

Журналисты Первого областного выезжали на место в конце января и разговаривали с жильцами. Люди жалуются на запах канализации и подтопление жилых домов: в подвалах стоит вода, в подъездах мокро, даже краска на стенах вздувается.

После публикации материала на нашем сайте бригады МУП «ПОВВ» несколько раз прочищали сточные колодцы от мусора. Но это не помогло. Уже тогда было ясно, что решать проблему следует кардинально.

На защиту жильцов встала прокуратура Ленинского района Челябинска. Изучив факты, ведомство пришло к выводу, что канализационная станция у многоквартирных домов № 2 и 4 по улице Василевского находится в частично неработоспособном состоянии, а прочистка станции по заявке жильцов ведется несвоевременно. Работу МУП «ПОВВ» прокуратура назвала ненадлежащей.

«Действия должностных лиц МУП „ПОВВ“ по несвоевременному принятию мер по ремонту системы водоотведения противоречат жилищному и экологическому законодательству», — заявили в надзорном ведомстве.

Генеральному директору МУП «ПОВВ» вынесено представление об устранении выявленных нарушений. А в отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело.

Прокуратура Челябинска должна направить в мэрию акт о необходимости капитального ремонта станции.

Жители улицы Василевского между тем опасаются, что разлив канализации испортит качество воды на муниципальном пляже у школы № 46. Грязные ручьи льются в нескольких сотнях метров от пляжа за красно-синим забором.

Ранее МУП «ПОВВ» обещало, что станцию будут прочищать по первому же звонку жителей. И признало, что кардинально проблему прочистка станции не решит — нужны какие-то другие технические решения.