Памятник природы озеро Смолино в черте Челябинска топит канализацией

Водоканал уже пообещал проверять протекающие колодцы каждый день

Жители челябинской улицы Василевского, дома которых стоят у кромки озера Смолино, не один месяц наблюдают за течью канализации в водоем. Жалобы коммунальщикам и в надзорные органы ситуацию не меняют. Уже отчаявшись дождаться помощи, горожане обратились в редакцию ИА «Первое областное».

Озеро Смолино является памятником природы областного значения. По берегам водоема когда-то были стоянки древних людей, а в начале прошлого века на его горько-соленые воды приезжали лечиться от разных недугов. Но сейчас территорию в начале улицы Василевского курортной зоной не назовешь, хотя напротив домов № 2 и 4 и оборудован городской пляж.

Дома от озера отделяют редкие заросли из кустов и деревьев и идущий поверх земли водовод. По словам местных, по этим трубам отводят канализацию от жилых домов поселка Сельмаш.

За трубой, в кустах прячутся несколько технических колодцев. Из них с пугающей регулярностью и течет вода. Крышки колодцев плотно закрыты. Но вода промыла в земле небольшие тоннели, проложила русло среди сугробов, то и дело широким потоком устремляется к озеру.

Сегодня подступы к пляжу, весь пляж и огромная территория на заснеженной глади озера напоминают огромный каток размером со стадион. Правда, кататься на нем на коньках невозможно. В одних местах застывшая вода образует ледяные горки, а в других на льду видны заполненные водой полыньи и лед ломается под тяжестью идущего по нему человека.

«Обратите внимание, что лед не серый, не белый. Вода бежит желтоватого цвета. Она к тому же еще и воняет органикой. Так что сомнений не остается — озеро заливает канализацией», — говорит челябинец Сергей Клюшкин.

На проблемном участке Сергей арендует участок берега. Течь канализации его бизнесу не мешает, но наблюдать за гибелью уникального озера горожанин не хочет.

В январе Сергей оплатил экспертизу воды на залитом участке. В заключении говорится, что вода имеет зелено-коричневый оттенок и запах сероводорода, более чем в два раза от нормы в ней превышено биологическое загрязнение. Водоем реально страдает. И не первый год.

«Я живу в доме на улице Василевского, 2, более полувека, с момента его постройки. Подтапливать нас стало с начала 2000-х. Но последние года два ситуация просто катастрофическая. Вода идет не только в Смолино, но и в подвалы. Подвалы стоят затопленные, в подъездах мокро, воняет канализацией, краска на стенах вздувается от влаги. У меня дочь живет на первом этаже соседнего дома. Недавно сделала ремонт — а обои намокли и отвалились», — рассказывает старшая по дому Елена Зуева.

Тяжелее всего, по словам местных жителей, в теплое время года. Хотя потоп в траве не так виден, запах разносится на всю округу.

«Комары, мошки, мухи замучили всех жителей. И этот запах отвратительный — летом окон не открыть!» — замечает Любовь Сиразитдинова.

Жители также переживают, что грязные стоки могут подпортить воду на пляже у школы № 46, который расположен в нескольких сотнях метров от места подтопления. Сегодня это самый популярный муниципальный пляж на Смолино, где дежурят спасатели и оборудован единственный на Южном Урале участок для купания инвалидов-колясочников.

Как помочь озеру и спасти от подтопления собственные дома, горожане не знают. Сейчас проблема решается перманентно: по звонку горожан на Василевского выезжает бригада МУП «ПОВВ» и прочищает колодцы — течь прекращается. Но спустя какое-то время колодцы начинают течь вновь.

«Все поступающие заявки регистрируются в программе и отрабатываются бригадами МУП „ПОВВ“. Для сокращения сроков выполнения работ по устранению засоров проводится промывка коллекторов силами подрядной организации. После промывки проводится контрольная проверка заявок по адресам в зоне бассейна канализирования коллектора», — рассказал Первому областному информагентству исполняющий обязанности генерального директора МУП «ПОВВ» Александр Шишков.

Причиной регулярных подтоплений колодцев в районе домов № 2 и 4 на улице Василевского в Водоканале считают регулярные засоры насосных станций твердыми коммунальными отходами. Горожане нередко спускают в раковины и унитазы мусор, известку, даже цемент…

После запроса ИА «Первое областное» территорию подтопления поставили на контроль. Теперь бригада МУП «ПОВВ» сама мониторит обстановку на Василевского, чтобы предотвратить изливы. Параллельно специалисты Водоканала прорабатывают технические решения для исправления сложившейся ситуации.

Кроме того, Александр Шишков заметил, что управляющие компании должны следить за гидроизоляцией подвальных помещений и состоянием внутренней системы водоотведения жилых домов.

«Тогда затопление подвальных и жилых помещений с наружных сетей будет невозможно», — замечает Александр Шишков.

Редакция также направила запрос в министерство экологии Челябинской области и ждет ответа о судьбе памятника природы — озера Смолино от ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».