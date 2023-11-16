Рождественские образовательные чтения — это крупнейший духовно-просветительский, культурный и педагогический форум, который проходит на Южном Урале уже десятый раз. Сегодня, 16 ноября, состоялось центральное мероприятие форума — пленарное заседание.
В пленарном заседании приняли участие митрополит Челябинский и Миасский Алексий, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, а также Олег Шабуневич, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина.
«Православие — это стержень нашей культуры. Сегодня многие перестали ценить духовные богатства православной культуры и увлеклись плотными учениями, и это не могло не привести к духовному кризису и известным всем печальным последствиям. Пропаганда потребительства и либеральных ценностей разрушает традиционные духовно-нравственные ценности народов России»,
— отметил митрополит Алексий.
По словам митрополита, сейчас люди перестают ощущать свою связь с предыдущими поколениями, и одна из главных задач — помочь человеку.
«Отрадно, что на Южном Урале церковь чувствует постоянную поддержку государственной власти и общественных деятелей. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить традиции нашей страны и донести их до подрастающего поколения»,
— сказал митрополит.
Формат чтений давно перешагнул границы области и стал межрегиональным.
«Говоря об истории, мы всегда инстинктивно оглядываемся назад и понимаем, насколько разными могут быть оценки минувших дней и событий. И мы понимаем, насколько эти события не только изменили политическую систему нашей страны, но и привели к многомиллионным человеческим жертвам, духовным жертвам и, конечно, социокультурным. XX век, конечно, явил миру большие потери и потрясения, но при этом дал человеку многие достижения цивилизации. Век был глубоких переломов, изменений, потрясений. Но сейчас пришла наша с вами пора „собирать камни“»,
— отметила Ирина Текслер в своем вступительном слове.
Она отметила, что сейчас при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера реализуется два масштабных церковных проекта — строительство Рождественского кафедрального собора и реставрация храма Александра Невского.
В рамках оказания шефской помощи ДНР по инициативе губернатора Челябинской области южноуральскими строителями в Волновахе был восстановлен Свято-Преображенский храм, полностью разрушенный ВСУ во время боевых действий.
Алексей Текслер и правительство области уделяют особое внимание решению вопросов, связанных с реализацией в регионе мероприятий государственной национальной политики, укреплению межнациональных отношений, межконфессионального согласия.
«Тема милосердия, сострадания, любви к ближнему, которая лежит в основе христианского учения, вновь актуализируется в общественном сознании и в информационном поле»,
— отметила Ирина Текслер.
Х областные Рождественские чтения на Южном Урале проходят в Год педагога и наставника. В рамках пленарного заседания состоялось награждение лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
Напомним, накануне губернатор поручил пресекать все случаи, когда незначительным правонарушениям или бытовым конфликтам намеренно придается национальная или религиозная окраска.
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