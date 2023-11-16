В Челябинске проходят юбилейные Рождественские чтения

Сегодня в рамках форума прошло пленарное заседание

«Православие — это стержень нашей культуры. Сегодня многие перестали ценить духовные богатства православной культуры и увлеклись плотными учениями, и это не могло не привести к духовному кризису и известным всем печальным последствиям. Пропаганда потребительства и либеральных ценностей разрушает традиционные духовно-нравственные ценности народов России»,

— отметил митрополит Алексий.

«Отрадно, что на Южном Урале церковь чувствует постоянную поддержку государственной власти и общественных деятелей. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить традиции нашей страны и донести их до подрастающего поколения»,

— сказал митрополит.

«Говоря об истории, мы всегда инстинктивно оглядываемся назад и понимаем, насколько разными могут быть оценки минувших дней и событий. И мы понимаем, насколько эти события не только изменили политическую систему нашей страны, но и привели к многомиллионным человеческим жертвам, духовным жертвам и, конечно, социокультурным. XX век, конечно, явил миру большие потери и потрясения, но при этом дал человеку многие достижения цивилизации. Век был глубоких переломов, изменений, потрясений. Но сейчас пришла наша с вами пора „собирать камни“»,

— отметила Ирина Текслер в своем вступительном слове.

«Тема милосердия, сострадания, любви к ближнему, которая лежит в основе христианского учения, вновь актуализируется в общественном сознании и в информационном поле»,

— отметила Ирина Текслер.