«Прямая линия» с губернатором Алексеем Текслером пройдет в начале декабря

Глава региона поручил главам работать над доверием людей к власти

Алексей Текслер призвал пресекать все попытки разжигания национального или религиозного окраса бытовым конфликтам или незначительным правонарушениям. В ходе областного совещания с главами и членами правительства он также подчеркнул важность доверия людей к власти и выстраиванию коммуникаций с населением. Глава региона также анонсировал прямую линию с населением на начало декабря.

Алексей Текслер привел в пример администрацию Магнитогорска. Город получил в этом году почетную грамоту Федерального агентства по делам национальностей за обеспечение межнационального мира и согласия. Он призвал развивать гармоничные межнациональные отношения в территориях.

Алексей Текслер потребовал пресекать любые попытки дестабилизации ситуацию в области, особенно случаев, когда даже незначительным правонарушениям или бытовым конфликтам намеренно придается национальная или религиозная окраска.

Также отдельное внимание заострил на работе с обращениями граждан.



«Работать с обращениями граждан, с вопросами и предложениями людей нужно на постоянной основе. Нам необходимо укреплять доверие людей к институтам и органам власти, оперативно и качественно решать бытовые вопросы, оказывать социальную поддержку»,

— добавил Алексей Текслер.

Он также сообщил, что ежегодная «Прямая линия» с губернатором пройдет в начале декабря.