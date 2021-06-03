В Челябинске продолжится обновление автобусного парка

Губернатор встретился с руководством завода ЛИАЗ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор дивизиона «Русские автобусы — Группа ГАЗ» Николай Одинцов провели встречу на площадках международного экономического форума ПМЭФ — 2021.

Они обсудили вопросы обновления автобусного парка общественного транспорта в Челябинске.

«Челябинская область имеет положительный опыт взаимодействия с компанией „Группа ГАЗ“. Так, в 2019 году автобусным заводом ЛИАЗ для Челябинска осуществлена поставка 33 низкопольных автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе. В 2020 году для областной столицы приобретено 29 низкопольных автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе», — пояснила пресс-служба правительства Челябинской области.

Кроме того, в 2020 году в Челябинск поступило 7 первых автобусов большого класса, созданных автобусным заводом ЛИАЗ, на сжиженном природном газе.