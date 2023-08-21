В Челябинске пять трамваев на неделю поменяют маршруты из‑за работ на теплотрассе

Вагоны перестанут ходить по проспекту Победы

Реконструкция теплотрассы на проспекте Победы временно помешает движению трамваев по этой улице. Как сообщили в «Организаторе перевозок Челябинской области», речь идет о большом участке от улицы Каслинской до улицы Чичерина. Ограничение вводится с позднего вечера вторника, 22 августа, до раннего утра следующего понедельника, 28 августа. По этой причине транспортники изменили маршруты сразу пяти трамваев.

С 23:00 завтрашнего дня до 06:00 28 августа вагоны будут курсировать по следующим временным маршрутам:

— № 14: ЦХП — Российская — Карла Маркса — Кирова — ЦХП;

— № 15: Першино — ЧЭМК (в оба направления);

— № 16: Завод им. Колющенко — Кирова — Российская — Карла Маркса — Завод им. Колющенко (в оба направления);

— № 19: Коксохим — Кирова — Карла Маркса — Российская — Коксохим;

— № 22: трамвайное депо № 2 — Кирова — Карла Маркса — трамвайное депо № 1.

Пассажирам, которые ездят по проспекту Победы на трамвае, рекомендуют пользоваться автобусами и троллейбусами. Чтобы сэкономить на пересадках, лучше всего приобрести проездной на месяц или купить пересадочный билет по транспортной карте. Кстати, из-за третьего этапа работ по реконструкции теплотрассы ограничено движение и для автомобилистов по крайним правым полосам. Речь идет об участке возле улицы Красного Урала.

После 28 августа ограничения на проспекте Победы не завершатся, поскольку теплоэнергетики планируют завершить все работы до 10 сентября. Кроме того, трамваи перестали курсировать по Тракторозаводскому району из-за замены стрелочных переводов.