В Челябинске продлили транспортное ограничение на Свердловском проспекте

Всему виной плохая погода

Из-за дождей в Челябинске затянулось благоустройство на Свердловском проспекте после масштабного ремонта теплотрассы. В связи с этим до 14 сентября включительно продлено ограничение на движение транспорта в районе областного архива. В эти же дни будут полностью закрыты перпендикулярные проспекту улицы Работниц и Полковая. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила мэрия областного центра.

Ограничение обещают снять в четверг после 20:00. Работы выполняет компания «УСТЭК-Челябинск». Там попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и предложили объезжать участок ограничений по соседним улицам.

Напомним также, что всю ближайшую неделю также будет частично перекрыт Свердловский проспект в районе Дворца спорта. Там будут ремонтировать трамвайные пути, поэтому проехать перекресток с улицей Труда в направлении Торгового центра будет нельзя.