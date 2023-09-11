В Челябинске на неделю частично закроют перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда

Проехать можно будет только по четной стороне

С вечера 11 сентября и до 19 сентября включительно челябинские автомобилисты не смогут проехать через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда в направлении Торгового центра. Там для ремонта трамвайных путей частично перекроют движение транспорта, сообщили в мэрии города.

Объехать участок работ можно будет по улицам Труда, Красной или Каслинской. Водителям следует учитывать ограничения и заранее обдумывать маршруты поездок.

О движении общественного транспорта на этом участке будет сообщено дополнительно.