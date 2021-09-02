В Челябинске продлили режим НМУ

Режим черного неба сохранится и в Карабаше

В Челябинской области в отдельных городах третий день сохраняется неблагоприятная метеообстановка: загрязняющие вещества копятся в воздухе в районах плотной жилой застройки. Ранее Челябинский гидрометеооцентр прогнозировал, что НМУ сохранится до вечера 2 сентября. Теперь прогноз продлили для Челябинска и Карабаша.

«31 августа-3 сентября 2021 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями: с 19 часов 31 августа до 16 часов 3 сентября на территории города Челябинск и до 19 часов 3 сентября на территории города Карабаш, а также до 16 часов 3 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — сообщили в метеоцентре.

В период НМУ предприятия должны соблюдать ряд мероприятий и сокращать количество выбросов.