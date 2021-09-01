В Челябинской области сохраняется режим НМУ

Неблагоприятные метеоусловия объявлены до вечера 2 сентября

В Челябинской области второй день сохраняется метеообстановка, которая способствует накоплению выбросов в приземном слое атмосферы. В Челябинском гидрометеоцентре ведут наблюдение за движением воздушных масс. Специалисты сделали практически почасовой прогноз действия режима НМУ по городам Южного Урала.

Из-за скопления промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы в районах плотной жилой застройки промышленных городов специалисты гидрометеоцентра предупредили о НМУ первой степени.

Так, в Челябинске его действие продлится до 16 часов второго сентября, а в Карабаше — до 19 часов. В Сатке и Коркино режим НМУ сохранится до полудня завтрашнего дня, 2 сентября.