В Челябинске продлили ограничение движения на улице Агалакова еще на месяц

Открыть участок там планировали 20 августа

В Челябинске еще на месяц продлили ограничение движения по улице Агалакова в Ленинском районе Челябинска. Запрет будет действовать до 20 сентября в связи с продолжением работ по реконструкции теплотрассы и переустройству сетей водоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Движение транспорта от дома № 38 по улице Агалакова до пересечения с улицей Гагарина будет закрыто до 20 сентября. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут»,— сообщили в мэрии.

Напомним, ранее ограничение движения на этом участке вводили до 20 июля. Однако подрядчик не смог уложиться в срок, и запрет на движение продлили до 20 августа. Сейчас открытие участка отодвинули еще на месяц.

Кроме того, ограничение движения продлили до 31 августа на улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе. Там меняют трубы магистрального теплопровода.