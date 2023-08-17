В Челябинске из-за ремонта теплотрассы продлили ограничения на движение по ЧМЗ

До конца августа закроют перекресток Хмельницкого — Конноспортивной

Масштабный ремонт теплотрасс в Металлургическом районе Челябинска затягивается. В связи с этим на улице Богдана Хмельницкого до 31 августа продлено ограничение на движение автомобилей. Соответствующее распоряжение за подписью замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрея Ксензова сегодня, 17 августа, размещено на официальном сайте городской администрации.

Напомним, что менять трубы магистрального теплопровода на улице Богдана Хмельницкого начали 6 июля. Работы ведутся открытым способом поочередно на нескольких участках. Первоначально планировалось закончить ремонт до 15 августа, а к 18 августа подрядчик должен был полностью восстановить перекопанный асфальт. Согласно новым срокам, к ранее установленному дедлайну будет завершен только четвертый этап работ. Последний, пятый, продлится с 15 по 31 августа. К этому же дню коммунальщики должны будут привести улицу в порядок и освободить ее для машин.

Пятый этап ремонта теплотрассы будет проводиться на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Конноспортивной. Водителям рекомендуется заранее обдумывать маршруты поездок по ЧМЗ.