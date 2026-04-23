В Челябинске продажи садовой техники выросли на 41%

Жители города раньше обычного готовятся к дачному сезону

В этом году жители Челябинска раньше обычного начали готовиться к дачному сезону. В первом квартале зафиксирован заметный рост спроса на товары для дачи, строительства и ремонта, а также на готовые строения и срубы, сообщили ИА «Первое областное» аналитики платформы «Авито».

Продажи садовой техники выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель свидетельствует о том, что челябинцы стали активнее готовиться к работам на приусадебных участках уже в первые месяцы года.

Кроме того, аналитики отметили и другие позитивные тенденции. Продажи садовых инструментов увеличились на 23%. Спрос на обогреватели вырос на 6% — это говорит о том, что жители города все чаще проводят время на дачах не только летом, но и в холодное время года.

У челябинцев есть спрос и на готовые строения. Бани занимают долю в 27% продаж. Средняя цена: 293 000 рублей. На дома пришлось 25%. Стоимость — 526 000 рублей. Теплицы, средняя цена на которые составляет 18 000 рублей, заняли долю в 19%. На бытовки пришлось 14% продаж при средней цене 159 000 рублей. Беседки замыкают топ‑5 с долей 5%. В среднем они обойдутся в 80 000 рублей.

В категории «Строительство и ремонт» распределение продаж выглядит следующим образом: стройматериалы — 42%, а инструменты — 20%. Список популярных стройматериалов возглавили пиломатериалы (21%). Затем значатся отделочные материалы (13%), листовые материалы и металлопрокат (по 11%), материалы для возведения стен (8%). Наиболее востребованными являются электроинструменты (35%). Далее идут газовое и сварочное оборудование (12%), расходные материалы и оснастка (10%), ручные инструменты и силовая строительная техника (по 9%).

Также, по данным «Авито», на 7% снизились цены на участки сельхозназначения (СНТ, ДНП). В марте их средняя стоимость составила 2,9 миллиона рублей.