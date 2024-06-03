В Челябинске продают велосипед за полмиллиона рублей

Он возглавил топ самых дорогих б/у средств

С приходом весны продажи велосипедов «с рук» выросли на 33%. Самыми покупаемыми стали трюковые BMX, дорожные и горные, даже несмотря на цену в несколько сотен тысяч. Аналитики «Авито» поделились подборкой транспортных средств, за которые придется выложить до полумиллиона рублей.

Самым дорогим оказался Argon 18 E-119 за 500 тысяч рублей. Это дорожный велосипед, стоимость которого при покупке в магазине может составить 1 миллион. Argon 18 E-119 — это триатлоновский велосипед, используемый для соревнований. Главная фишка такого велосипеда — в максимальной аэродинамической эффективности во время соревнований, поэтому он подойдет профессиональным спортсменам.

Из горных велосипедов по стоимости лидирует «итальянец» — карбоновый Wilier Triestina. На «Авито» самый дорогой стоит 420 тысяч рублей. Такие железные кони используются в соревнованиях, но подойдут и для активного отдыха в горах и просто катания по улицам. Однако стоимость понравится далеко не всем…





Трюковые велосипеды в среднем стоят на «Авито» по 7 тысяч рублей, а вот самый дорогой — 150 тысяч. Как отмечает автор объявления, модель предназначена для того, чтобы ездить на заднем колесе.

«Собирался с душой и с полного нуля, выбирал только лучшие запчасти, поэтому байк получился надежным и крепким! Очень много времени потратилось на подбор запчастей», — сказано в объявлении.





Напомним, ранее мы выяснили, какие летние спорттовары есть в наличии в торговых залах магазинов и можно ли сэкономить на их покупке.