В Челябинске продавали колбасу, не проверенную на кишечную палочку и плесень

Производителю вынесли предупреждение

Местный производитель поставлял на полки магазинов колбасу, не прошедшую обязательную проверку на кишечную палочку, плесень и антибиотики. Региональный Россельхознадзор лишил компанию деклараций о соответствии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе выборочной проверки ветеринарных сопроводительных документов специалисты обнаружили, что предприятие не провело полный комплекс обязательных лабораторных исследований своей продукции — вареных и варено-копченых колбас.

Производитель провел лишь часть исследований, пренебрегая проверкой на наличие кишечной палочки, плесени, остаточных количеств антибиотиков и других вредных веществ. Отсутствовала проверка на микробиологические показатели, токсические элементы и нитриты.

«В связи с неполным проведением обязательных лабораторных исследований две декларации о соответствии вареных и варено-копченых колбас техническим регламентам Таможенного союза признаны недействительными. Изменения внесены на сайт Росаккредитации», — сообщили в ведомстве.

Производителю объявлено предостережение, которое обязывает приостановить или прекратить продажу продукта, провести заново все исследования и заново оформить декларации на два вида колбас.

Ранее сообщалось, что в 16 магазинах «Светофор» продавали мясные и молочные продукты с нарушениями.