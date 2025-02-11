В 16 магазинах «Светофор» мясные и молочные продукты продавали с нарушениями

Обнаружились товары без маркировки, даты выработки и другие несоответствия нормам



Россельхознадзор нашел нарушения оборота продукции в 16 из 21 магазина «Светофор» Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства. Мясные и молочные продукты продавали без маркировки или сопроводительных документов, без даты выработки или с истекшим сроком годности.

Проверки проходили с 24 января по 7 февраля 2025 года. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора провело контрольные мероприятия в отношении ООО «Торгсервис 74» (Челябинская область). При проверках нашли нарушения ветеринарного законодательства и технических регламентов в 16 магазинах торговой сети «Светофор».

Надзорный орган проверил 21 магазин в Челябинске и Челябинской области, включая Кыштым, Касли, Долгодеревенское и Магнитогорск. В 16 из них были выявлены различные нарушения. В частности, в магазинах сети «Светофор» продавалась продукция без маркировки и электронных ветеринарных сопроводительных документов. Например, в магазине на улице Танкистов, 187б в Челябинске были обнаружены полуфабрикаты мясные, печень говяжья замороженная и говядина без маркировки и документов.

Кроме того, в некоторых магазинах документы на продукцию гасились несвоевременно, что приводило к приемке продукции с истекшим сроком годности. Например, в магазине на улице Комсомольской, 128 в Магнитогорске документ на 652,4 килограмма свинины с истекшим сроком годности был погашен 28 января. Также продукция поступала в магазины за нелогичный период времени. Например, молоко, отправленное из Сысертского района Свердловской области, было принято в магазине в Магнитогорске через 1 час 28 минут, что не соответствует логистическим нормам.

Реализация продукции, не отвечающей требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм, может нанести вред здоровью потребителей. Управление Россельхознадзора направило нарушителям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обратилось в прокуратуру.