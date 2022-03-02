В Челябинске пробки на дорогах достигли восьми баллов

В центре города действуют ограничения движения

В Челябинске вечером 2 марта пробки на дорогах не уменьшаются даже к этому часу. Сервис «Яндекс. пробки» фиксирует заторы на дорогах до восьми баллов. В городе затруднено движение из-за активного таяния снега и состояния дорожного полотна. Кроме того на некоторых участках действуют ограничения для проезда. Подробнее о том, где самые крупные скопления автомобилей — в материале.

Затруднено движение в центре. Проспект Ленина «покраснел» на крупных пересечениях с улицами Российской, Свободы, Цвиллинга и Энгельса.

На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова. От Труда до проспекта Ленина в обе стороны стоит улица Цвиллинга.

Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицей Худякова, здесь же замечено ДТП. К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой.

По направлению в Тракторозаводский район наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки. Отдельные заторы образовались на крупных пересечениях на северо-западе города.

Кроме того в центре Челябинска ограничили движение по улице Коммуны от Цвиллинга до Пушкина из-за провала асфальта. На участке произошла коммунальная авария. На месте работает бригада МУП «ПОВВ».