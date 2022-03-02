В центре Челябинска ограничили движение транспорта из‑за провала асфальта

Место происшествия заблокировали от людей и автомобилей

В центре Челябинска на пересечении улиц Цвиллинга и Коммуны в среду, 2 марта, произошел провал дорожного полотна. Асфальт повредился из-за коммунальной аварии. На данный момент место вокруг повреждения огорожено, работают коммунальщики. Движение транспорта на перекрестке ограничено, сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации города.

Коммунальная авария произошла под перекрестком улиц Цвиллинга и Коммуны. Сейчас на участке работают аварийные бригады МУП «ПОВВ».

«Место предполагаемого повреждения огорожено и обозначено необходимыми техническими средствами. Проезд автомобилей временно ограничен», — поясняет пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации города.



Напомним, в Челябинске весной 2021 года асфальт обвалился на улице Куйбышева. Тогда жильцов ближайшего дома пришлось расселить из-за угрозы большего обрушения. Впоследствии аварию устранили и обновили дорожное полотно.



UPD. В мэрии уточнили, что проезд автомобилей ограничен в полном объеме по улице Коммуны от улицы Цвиллинга до улицы Пушкина.