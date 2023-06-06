В Челябинске приведут в порядок набережную на Первом озере

Благоустройство территории взял на себя бизнес

В Тракторозаводском районе Челябинска стартуют работы по благоустройству берега Первого озера в районе школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз». До конца следующего года частный инвестор завезет сюда свежий песок, построит причал и организует прогулочную зону. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба администрации города.

Речь идет о территории на улице Хохрякова. Здесь появятся песчаный пляж, лодочная станция и пирс. Также планируется проложить дорожки для прогулок, спортплощадку, поставить беседки, скамейки и сделать озеленение.

«Работы начнутся уже в ближайшие дни. Первым делом подготовят площадку, расчистив территорию от сухостойных и ослабленных деревьев, а также от поросли и кустарников», — уточнили в мэрии.

Работы завершат в следующем году.

Напомним, что ранее градостроительная комиссия администрации Челябинска выдала спортшколе олимпийского резерва по боксу «Алмаз» разрешение на строительство возле Первого озера физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и общежития для спортсменов.