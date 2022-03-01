В Челябинске на берегу Первого озера построят ФОК с бассейном

Деньги на работы планируют получить по профильной федеральной программе

Градостроительная комиссия администрации Челябинска выдала спортшколе олимпийского резерва по боксу «Алмаз» разрешение на строительство возле Первого озера физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и общежития для спортсменов. Документ, опубликованный после состоявшихся публичных слушаний, предусматривает возможность отклонения от предельных параметров строительства. В частности, ФОК предполагается построить двухэтажным (7,4 тыс. кв. м), общежитие — трехэтажным (1,9 тыс. кв. м) при нормативе для обоих зданий в один этаж. Они появятся на улице Хохрякова, 3 в Тракторозаводском районе.





«Сейчас идет проектирование объектов. Готовится эскизный проект. Изыскательские работы все уже проведены, земля оформлена. Рельеф местности не помешает строительству. Мы надеемся успеть попасть в федеральную программу по финансированию строительства. Но сначала надо пройти госэкспертизу. О сроках строительства и других нюансах говорить пока что рано», — рассказал ИА «Первое областное» руководитель спортшколы бокса «Алмаз» Владимир Репкин.

Предполагается, что ФОК с бассейном и общежитие гостиничного типа будут работать совместно со школой бокса «Алмаз», в которой занимается почти 1 тыс. юных челябинцев. Это обеспечит возможность проведения спортивных соревнований, учебного процесса и тренировок. Кроме зданий на участке планируют построить круговую беговую дорожку, высадить газонную траву, деревья и кустарники, обустроить тротуары и парковки.





Сейчас участок площадью 29,26 тыс. кв. м между улицей Хохрякова и Первым озером свободен от застройки. Там находятся деревья, кустарники и инженерные объекты. Авторы проекта указывают, что среди негативных факторов для застройки — холмистая местность, наличие охранных зон высоковольтных линий и Первого озера. Необходимость создания спортивных объектов обосновывается тем, что до ближайшего комплекса — «Харизма» — 1,6 км. Хотя радиус обслуживания ФОКов для жилых районов должен составлять 1,5 км. «Поэтому местоположение нового физкультурно-оздоровительного комплекса территориально обосновано и необходимо для пешеходной и транспортной доступности и удобства жителей района», — заключают авторы проекта.





Планировку территории возле спортивного учреждения проводили в 2018 и 2019 годах. В январе 2020-го проходили публичные слушания по проекту строительства ФОКа и общежития для спортсменов. В марте того же года администрация Челябинска выдавала разрешение на использование земельного участка под застройку спортивными объектами. При этом тогда в проекте не значился бассейн. В октябре 2020 года глава Челябинска Наталья Котова во время объезда Тракторозаводского района сообщала, что «есть проект, по которому рядом со школой „Алмаз“ на береговой линии планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и общежитие для спортсменов».