В Челябинске приступили к ямочному ремонту дорог

В городе также продолжают вывозить снег

В Челябинске подрядчики продолжают вывозить снег, устранять колейность и заужение на дорогах. Там, где проезжая часть уже сухая, начали ямочный ремонт. Об этом сообщили 9 марта в телеграм-канале «Челябинский дорожник».

«Подрядчики продолжают ликвидировать накат, колейность, заужение проезжей части, вывозить снег, расчищать тротуары, пешеходные переходы, парковочные карманы и остановки общественного транспорта. Также проводится ямочный ремонт холодной асфальтобетонной смесью»,— уточнили в ведомстве.

Всего в уборке в дневные часы задействовано 262 единицы техники и 502 дорожных рабочих. Минувшей ночью на полигон вывезли более 11 тысяч кубометров снега.