В Челябинске приступили к ремонту фасада Дома облисполкома

На работы выделено более 121 миллиона рублей

В Челябинске приступили к ремонту фасада «Жилого дома облисполкома» — дома № 54 по проспекту Ленина, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Как сообщили 7 мая в пресс-службе администрации города, работы планируют полностью завершить к 2024 году.

«По решению губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой фасад памятника архитектуры, объекта культурного наследия регионального значения, будет отремонтирован за два года. На эти цели из бюджета Челябинска выделено более 121 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

Контракт с подрядчиком заключен, около здания уже начали устанавливать леса.

Напомним, проект ремонта и восстановления «Жилого дома облисполкома» одобрили в декабре 2022 года. Согласно документации, подрядчик отремонтирует и восстановит разрушенные и аварийные архитектурные элементы, а также оштукатурит и покрасит здание. Кроме того, должны быть восстановлены шесть аварийных балконов и их ограждения. А еще в подъездах заменят окна и двери — их сделают максимально похожими на те, что были в доме изначально.