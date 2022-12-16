В центре Челябинска отремонтируют Дом облисполкома

Будут восстановлены аварийные балконы и фасад объекта культурного наследия

Экспертами одобрен проект ремонта и восстановления дома по адресу Цвиллинга, 36 — проспект Ленина, 54, который является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой дом облисполкома».

Согласно проекту в порядок приведут разрушающийся фасад, а именно отремонтируют и восстановят разрушенные и аварийные архитектурные элементы, а также оштукатурят и покрасят. Должны быть восстановлены шесть аварийных балконов и их ограждения. Кроме того, заменят окна и двери в подъездах — их сделают максимально похожими на те, что были в доме изначально.

Жилой дом облисполкома был построен на площади Революции в середине 1930-х годов. Задача «придать величественный и монументальный облик площади Революции как главенствующему архитектурному ансамблю» была исполнена в точности.

«Здание на Цвиллинга — проспекте Ленина является характерным примером архитектуры раннего советского неоклассицизма середины — второй половины 1930-х годов, одним из типичных примеров домов для специалистов, ориентированным на крупномасштабные столичные образцы. В 1930—1940-е годы этот дом являлся архитектурной доминантой центра Челябинска и во многом определил масштаб застройки площади Революции», — говорится в релизе Госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области.





Вот таким, согласно документам, должен выглядеть знаменитый дом на площади Революции после обновления фасада.

О тяжелой и неразрешимой пока ситуации во дворе дома мы рассказывали здесь.