«Обувь — мужская и женская — с признаками контрафакта была обнаружена в одном из магазинов „Планета Одежда и обувь“. В Роспотребнадзор обратился представитель организации-правообладателя товарного знака. В результате проверки надзорного органа установлено, что индивидуальный предприниматель реализует в магазине товары со схожими индивидуализированными обозначениями без согласия правообладателя», — рассказывают в пресс-службе.
Хозяин магазина, где торговали контрафактной обувью, получил предупреждение. При этом весь сомнительный товар уничтожен.
Между тем пять нелегальных торговых точек нашли в Челябинске. На продавцов-нарушителей составили протоколы.