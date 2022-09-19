В Челябинске уничтожили 38 пар обуви псевдоизвестных марок

Подделки были выставлены на продажу в одном из магазинов низких цен

В Ленинском районе Челябинска судебные приставы конфисковали и уничтожили 38 пар контрафактной обуви. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает пресс-служба ФССП России по Челябинской области.

«Обувь — мужская и женская — с признаками контрафакта была обнаружена в одном из магазинов „Планета Одежда и обувь“. В Роспотребнадзор обратился представитель организации-правообладателя товарного знака. В результате проверки надзорного органа установлено, что индивидуальный предприниматель реализует в магазине товары со схожими индивидуализированными обозначениями без согласия правообладателя»,

— рассказывают в пресс-службе.