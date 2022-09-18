«В ходе рейда в Ленинском, Калининском и Курчатовском районах выявлено пять мест, где торговля велась с нарушениями. Семь протоколов составлены за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Владельцам нелегальных точек грозят административные штрафы от 500 до 50 000 рублей», — заявляют в полиции.
Ранее в Металлургическом районе Челябинска силовики ликвидировали наркопритон.
Накануне вандалы разрисовали фотовыставку в центре Челябинска. Галерея «Открытый город» на Кировке принадлежит историческому музею Южного Урала.
А на трассе в Челябинской области опрокинулась полная арбузов фура.