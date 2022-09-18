Семь нелегальных торговых точек нашли в Челябинске

На продавцов-нарушителей составили протоколы

Полицейские и сотрудники мэрии провели рейд по местам стихийной торговли в Челябинске и обнаружили семь нелегальных торговых точек. На продавцов составлены протоколы. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе рейда в Ленинском, Калининском и Курчатовском районах выявлено пять мест, где торговля велась с нарушениями. Семь протоколов составлены за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Владельцам нелегальных точек грозят административные штрафы от 500 до 50 000 рублей»,

— заявляют в полиции.