В Челябинске принес адвокатскую присягу один из самых молодых генералов СК РФ

Генерал-майор Рустам Габдулин в свое время расследовал дело о пожаре в «Зимней вишне»

Адвокатская палата Челябинской области пополнилась необычным членом: профессиональную присягу в ее стенах принес генерал-майор юстиции в отставке, бывший старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Рустам Габдулин. Об этом Рустам Рашитович написал на своей странице в «Инстаграме».



Рустам Габдулин начинал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска в 2001 году. Потом перешел в прокуратуру области, а вскоре был переведен в Москву, где продолжил службу в Следственном комитете РФ. В 2012 году достиг потолка карьеры действующего следователя, став старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В том же году получил генеральское звание, став одним из самых молодых генералов-следователей: на тот момент Габдулину было только 33 года.

Как сообщил сам Габдулин, в декабре 2021 года, отметив 42-летие, он написал рапорт об отставке. Президент РФ удовлетворил заявление «важняка». Однако расставаться с юриспруденцией Рустам Рашитович не намерен: уже в конце января он сдал экзамен и принял присягу в Челябинской областной адвокатской палате, по месту прописки.

«Сегодня произошло важное событие в моей жизни, к чему я осознанно шел. В торжественной обстановке я принял присягу и получил статус адвоката! С этого момента начинается мой новый путь. За 20 лет своей юридической практики я получил бесценный опыт в совершенно разных отраслях права, который позволит мне уже в статусе советника по правовым вопросам отстаивать и защищать права своих доверителей», — поделился Рустам Габдулин в своем аккаунте в «Инстаграме».

Работать Габдулин, впрочем, намерен не в Челябинске, а в Москве, куда уже отбыл.

С новым статусом экс-следователя поздравил Евгений Курбалов, глава адвокатской коллегии «Курбалов и партнеры». Курбалов также челябинский юрист, но уже несколько лет как перенес практику в Санкт-Петербург. Вступит ли Габдулин в его компанию, юристы не уточняют.

Рустам Габдулин за годы в СКР расследовал много резонансных дел: о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», крушении теплохода «Булгария», беспорядках на Болотной площади в Москве. Преемнику он передал материалы уголовного дела о случившемся осенью 2021 года массовом убийстве в Пермском государственном университете.